Chất cấm trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hại ra sao?

Kết quả giám định tại Phân viện khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy, một số sản phẩm viên colagen của Ngân 98 chứa sibutramin và phenolphthalein. Đây là hoạt chất bị cấm dùng trong thực phẩm vì gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Võ Thị Ngọc Ngân được biết đến với tên "Ngân 98", từng có màn đấu tố với T.T.B.N. (chủ thương hiệu mỹ phẩm tại Cần Thơ) hồi tháng 5, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cả hai bên đều kinh doanh các sản phẩm liên quan trực tiếp tới sức khỏe như: viên uống giảm cân, kem dưỡng da, nước uống bổ sung collagen… Thời điểm đó, sản phẩm của Ngân 98 bị tố là hàng kém chất lượng, thậm chí chứa chất cấm. Sở An toàn thực phẩm TPHCM (ATTP) cũng vào cuộc, điều tra khi vụ việc gây xôn xao dư luận.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định "Ngân 98" hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000…

Mỗi “liệu trình giảm cân” được quảng cáo giúp giảm từ 4 - 15kg, giá mỗi bộ sản phẩm từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Các sản phẩm do công ty của Võ Thị Ngọc Ngân bán cho khách hàng. Ảnh: CQĐT

Kết quả giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an cho thấy, các sản phẩm do "Ngân 98" sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Một số mẫu (sản phẩm viên colagen) chứa sibutramine và phenolphthalein.

Đây là 2 chất thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, chúng thường xuyên bị phát hiện trong nhiều sản phẩm giảm cân.

Gần đây nhất, ngày 1-6, Cục ATTP, Bộ Y tế, cảnh báo viên nang giảm cân Hồng hạc Phục linh chứa chất cấm sibutramine, khuyến cáo người dùng không sử dụng.

Trước đó, các sản phẩm: Detox Táo hỗ trợ giảm cân, dáng xuân Phục linh Gold, Best Slim Collagen, TIGI Max Plus, Loss Weight Phục Linh Collagen, Giấm táo Slim... cũng bị phát hiện chứa chất cấm này.

Theo BS Lê Thị Đan Thùy, Trưởng khoa Lọc máu nội thận, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM), sibutramine là chất gây ức chế cảm giác thèm ăn nhưng tác dụng phụ là gây tổn thương tim và thận.

Võ Thị Ngọc Ngân, tức "Ngân 98". Ảnh: CQĐT

Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramin. Năm 2011, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành trên toàn quốc các thuốc có chứa hoạt chất sibutramin và thu hồi toàn bộ các thuốc có chứa hoạt chất này.

Một số bệnh nhân nhập viện vì suy thận, hôn mê, co giật, tổn thương não sau khi sử dụng sản phẩm chứa sibutramine.

Trong khi đó, theo các tài liệu y học, phenolphthalein là chất có thể gây ung thư và được coi là nguyên nhân gây ra những thay đổi trong DNA. Phenolphthalein bị FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) cấm lưu hành từ năm 1999. Phenolphthalein thường bị phát hiện trong viên sủi giảm cân, trà thải độc, có thể do tác dụng nhuận tràng, sử dụng quá mức gây tiêu chảy.

Cơ quan công an nhận định, chất cấm sibutramin và phenolphthalein được phát hiện trong một số mẫu sản phẩm của "Ngân 98" gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

