Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đến dự.

Năm 2025, TPHCM có 1.137 thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường sĩ quan quân đội. Kết quả, TPHCM có 156 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường sĩ quan quân đội và 18 hạ sĩ quan, binh sĩ trúng tuyển văn bằng 2.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, chúc mừng, động viên các thí sinh trúng tuyển. Ảnh: VĂN MINH

Để có kết quả trên, năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành của TPHCM; cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường THPT trên địa bàn. Đồng thời, phát huy vai trò của ban tuyển sinh quân sự các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp và tuyển sinh quân sự.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM chúc mừng các thí sinh trúng tuyển. Ảnh: VĂN MINH

Số lượng dự thi và kết quả trúng tuyển tăng nhiều so với các năm trước. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chia sẻ, đó là nhờ sự quan tâm rất lớn của gia đình và các trường THPT trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với ban tuyển sinh quân sự các cấp. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của các cháu trong suốt 12 năm miệt mài đèn sách.

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chúc mừng, động viên các thí sinh trúng tuyển. Ảnh: VĂN MINH

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhận xét, kết quả các cháu đạt được hôm nay vừa là niềm vui, vinh dự của bản thân vừa là món quà vô giá để đền đáp công ơn của ông bà, cha mẹ, nhà trường, thầy cô đã dạy dỗ các cháu, của địa phương đối với các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM chúc mừng, động viên các thí sinh trúng tuyển. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM dặn dò các thí sinh trúng tuyển phải nhận thức rõ quân đội là trường học lớn, là môi trường lý tưởng để rèn luyện, trưởng thành. Vì vậy, các thí sinh cần tích cực học tập, rèn luyện, lĩnh hội những kiến thức vững chắc, toàn diện. Đồng thời, phải chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của học viện, nhà trường.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị, ban chỉ huy phòng thủ các khu vực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, động viên, tạo điều kiện, hỗ trợ chu đáo cho các thí sinh trúng tuyển yên tâm học tập. Đối với các gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường để theo dõi, động viên về kết quả học tập, rèn luyện của con em.

