Thước đo thành công của sinh viên không chỉ là có việc làm, mà là tạo ra việc làm

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ KH-CN, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII - năm 2026” (SV_STARTUP).

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và lãnh đạo các bộ, ngành thực hiện nghi thức kích hoạt hạt giống khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững phải có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh và lực lượng nhân lực trẻ có tư duy sáng tạo, có khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới và thích ứng nhanh với sự thay đổi của thời đại.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại chương trình

Phó Thủ tướng giao Bộ KH-CN phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT đưa hoạt động khởi nghiệp học sinh, sinh viên trở thành một cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ các cơ sở giáo dục kết nối với trung tâm đổi mới sáng tạo tổ chức ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Song song đó, đẩy mạnh tư vấn, chuyển giao công nghệ; nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đủ mạnh để các dự án của học sinh, sinh viên tiếp cận thuận lợi với khoa học, công nghệ, quỹ đầu tư, chuyên gia và thị trường.

Nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội, Phó Thủ tướng cho rằng điều quan trọng không chỉ là giải thưởng hay thứ hạng, mà là quá trình học sinh, sinh viên trưởng thành, tích lũy tri thức, khẳng định bản thân và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nêu rõ, khởi nghiệp trong giáo dục không chỉ nhằm tạo ra doanh nghiệp mới, mà quan trọng hơn là tạo ra những con người có tư duy đổi mới, có năng lực hành động và có khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên không chỉ nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả và chiều sâu của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp trong ngành giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc ngày hội

Bộ trưởng mong muốn mỗi hoạt động trong khuôn khổ ngày hội không chỉ dừng lại ở việc trình bày ý tưởng, mà phải giúp các dự án tiến thêm một bước trong hành trình phát triển: rõ hơn về vấn đề cần giải quyết, sâu hơn về nhu cầu thị trường, hoàn thiện hơn về sản phẩm và khả thi hơn về mô hình triển khai.

Một số gian hàng trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý GD-ĐT. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường - doanh nghiệp - nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là "hạ tầng chiến lược" nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống. Mỗi nhà giáo không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà phải là những “tác nhân kinh tế tri thức”. Các thầy cô phải là người đồng hành, hướng dẫn học sinh, sinh viên biến các kết quả nghiên cứu thành các sản phẩm, dịch vụ thực tế.

Đã đến lúc phải thay đổi thước đo thành công. Thành công của một trường đại học, trường cao đẳng không chỉ là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn, mà là bao nhiêu sinh viên có khả năng trở thành những người tạo việc làm - những cá nhân có thể tự tạo ra giá trị mới và cơ hội cho người khác. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn

Bộ trưởng mong học sinh, sinh viên hãy thay đổi định vị bản thân: đừng chỉ học để cầm tấm bằng đi tìm việc; hãy học để có năng lực làm chủ, năng lực nhận diện cơ hội và bản lĩnh để khởi nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tin tưởng rằng, từ những hạt giống ý tưởng tại ngày hội, sẽ sớm hình thành nên các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp khoa học công nghệ thực thụ, góp phần đưa Việt Nam vươn cao trên bản đồ kinh tế tri thức thế giới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chụp ảnh cùng cô và trò Trường THCS Ngô Sĩ Liên

SV_STARTUP 2026 diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động như: Diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp; không gian trưng bày dự án; tư vấn chuyên sâu, kết nối đầu tư; vòng chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII…, ngày hội dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt học sinh, sinh viên. Ngoài ra, khoảng 50 doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia, cố vấn tham gia các hoạt động chuyên môn và kết nối.

Bộ GD-ĐT cho biết, sau 2 tháng phát động có gần 900 dự án tham gia Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII - năm 2026. Các dự án năm nay thuộc 5 lĩnh vực: công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM; nông nghiệp, môi trường, năng lượng; giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính; y tế, sức khỏe, đời sống; kinh doanh tạo tác động xã hội...

PHAN THẢO