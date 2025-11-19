Chiều 19-11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định điều động và chỉ định nhân sự chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Trần Phong giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Phong sẽ được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế và được HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế.

Đồng chí Trần Phong sinh năm 1974, quê xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị; trình độ Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG