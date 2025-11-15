Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu

Chiều 15-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 15-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng Lê Thành Long; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo một số bộ, ngành và 60 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu nhà giáo trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, 60 thầy cô tham dự buổi gặp mặt không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của hơn 1,6 triệu nhà giáo trong cả nước.

Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó và sự sáng tạo không ngừng, dù là người cống hiến trọn đời cho bục giảng, tiên phong trong chuyển đổi số hay thầm lặng dìu dắt các học trò yếu thế.

Các thầy cô là những tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, là nhân tố nòng cốt trong các phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo, góp phần bồi đắp niềm tin và khơi dậy lòng tự hào về hình ảnh cao quý, nhân văn của nhà giáo.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí trang trọng, ấm áp nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng chào đón 60 thầy cô; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các thầy cô lời chào trân trọng, thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng cũng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, cô trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã luôn tâm huyết, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" vẻ vang và cao quý của dân tộc; gửi lời chào, thăm hỏi đến các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn coi GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, năng lực của mỗi người. GD-ĐT hình thành nên "Đức - Trí - Thể - Mỹ" của con người; là yếu tố quan trọng nhất bảo đảm sự thành công trong đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

"Có thể khẳng định nguồn lực con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng, sự phát triển của một quốc gia. Con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, tạo ra mọi cơ chế, chính sách, để đột phá phát triển giáo dục đào tạo thực sự là nền tảng quan trọng nhất cho phát triển đất nước.

Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp tạo đột phá phát triển GD-ĐT nguồn nhân lực chất lượng cao và tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện.

Trong đó, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo, có hiệu lực từ 1-1-2026 đã xác lập vị trí pháp lý, tôn vinh và phát triển đội ngũ nhà giáo. Đây là luật chuyên ngành đầu tiên quy định toàn diện về quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác liên quan đến nhà giáo.

Luật Nhà giáo sẽ góp phần thể chế hóa, đồng thời khẳng định chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tôn vinh, chăm lo, bảo vệ, phát triển đội ngũ nhà giáo - lực lượng then chốt của sự nghiệp giáo dục.

Thủ tướng khẳng định, những quyết sách trên đây càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được ban hành vào dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, vừa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị vừa đặt ra những kỳ vọng và yêu cầu mới đối với ngành trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, sự hy sinh thầm lặng, cống hiến hết sức mình của đội ngũ nhà giáo nói riêng, toàn ngành GD-ĐT nói chung, góp phần quan trọng thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của ngành giáo dục, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ với đội ngũ giáo viên phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các nhà giáo giảng dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

Cùng với đó, tập trung thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo tinh thần "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" một cách hợp lý.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc toàn ngành GD-ĐT, toàn thể các thầy giáo, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện sứ mệnh vinh quang, trọng trách vẻ vang "dạy chữ, dạy người", góp phần quan trọng đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

LÂM NGUYÊN