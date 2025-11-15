Cựu nhà giáo TPHCM trăn trở về chuyện "dạy chữ, dạy người"

Các nhà giáo lão thành họp mặt nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Buổi họp mặt có sự tham dự của nhiều nhà giáo từng trải qua giai đoạn kháng chiến, trong đó có những thầy cô “đi B” - lực lượng từ miền Bắc tăng cường cho chiến trường miền Nam; cùng các nhà giáo nội đô và những cựu giáo chức từng tham gia chiến đấu, giảng dạy tại TPHCM.

Phát biểu tại họp mặt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu tri ân đối với những đóng góp không ngừng của các cựu nhà giáo.

"Sự hiện diện của các thầy, cô chính là niềm tin và sức mạnh cho thế hệ đi sau tiếp bước truyền thống. Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 3.500 cơ sở giáo dục và 2,5 triệu học sinh. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội to lớn. Ngành giáo dục rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và những đóng góp ý kiến quý báu từ các thầy, cô", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Về phía Hội Cựu giáo chức TPHCM, bà Nguyễn Thị Yến Thu, Chủ tịch hội, mong muốn ngành giáo dục tiếp tục tận dụng trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo lão thành trong quá trình đổi mới.

Dù tuổi cao nhưng nhiều nhà giáo vẫn muốn đóng góp cho sự phát triển của giáo dục thành phố

Các nhà giáo bày tỏ sự xúc động khi gặp lại đồng đội, đồng nghiệp cũ sau nhiều năm công tác và cống hiến.

Đồng thời, họ vẫn giữ nhiệt huyết nghề giáo, trao đổi say sưa, chia sẻ trăn trở về việc làm sao để giáo dục "vừa dạy chữ, vừa dạy người"; nâng cao năng lực giáo dục và kỹ năng sống cho giáo viên, qua đó giúp học sinh bản lĩnh, tự tin trong bối cảnh hội nhập.

THU TÂM