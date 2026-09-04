Thắp sáng những giấc mơ

LTS: Dọc nhiều tỉnh biên giới cả nước, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị khóa XIII, ban hành tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 đã bắt đầu hiện hữu, chuẩn bị cho mùa khai trường vào ngày mai, 5-9. Đây không chỉ là công trình vật chất mà còn là những “cột mốc sống” góp phần quan trọng giữ vững phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng loạt ngôi trường khang trang, hiện đại đã kịp thành hình nơi miền biên viễn ngay trước thềm năm học mới, mang theo niềm vui vỡ òa của hàng vạn học sinh, phụ huynh và thắp sáng những ước mơ đổi đời, vươn lên từ con chữ…

Sắc màu mới giữa đại ngàn

Từ sáng sớm 3-9, đường dẫn vào Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng đã rộn ràng bước chân của học sinh và phụ huynh. Tiếng cười nói xen lẫn những ánh mắt háo hức của các em nhỏ trong ngày đầu nhận lớp khiến ngôi trường mới như bừng lên sức sống trước thềm năm học 2026-2027. Trên khoảng sân rộng, từng tốp học sinh ríu rít tìm lớp học dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo. Ở một góc khác, tiếng nhạc vang lên hòa cùng những động tác uyển chuyển của các em đang tập luyện các tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng tập duyệt trước lễ Khai giảng năm học mới. ẢNH: Đoàn Kiên

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Võ Thị Thu Vân, người dân xã Thuận An. Đứng giữa khuôn viên khang trang với những dãy phòng học, ký túc xá và khu sinh hoạt hiện đại, bà xúc động nói: “Sự đầu tư của Đảng, Nhà nước đã mang đến cho con em vùng biên một môi trường học tập mà trước đây nhiều gia đình chưa từng dám nghĩ tới. Đó không chỉ là một ngôi trường mà còn là chỗ dựa để chúng tôi yên tâm lao động, ổn định cuộc sống”.

Trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc M’Nông, em K’Y Quốc Tường, học sinh lớp 2A1, không giấu được vẻ háo hức khi sắp được trải nghiệm sân bóng đá rộng và hồ bơi sau giờ học. Năm học này, nỗi lo của nhiều phụ huynh cũng vơi đi đáng kể khi con mình được hỗ trợ toàn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồng phục cùng các điều kiện ăn ở, sinh hoạt ngay tại trường.

Những ngày này, trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Vương (xã A Vương, TP Đà Nẵng), thầy cô giáo tất bật sắp xếp phòng học, hoàn thiện khu nội trú, chuẩn bị bếp ăn và các điều kiện đón học sinh. Những dãy phòng học mới, khu nội trú, nhà đa năng và các hạng mục phục vụ sinh hoạt đang dần hoàn thiện diện mạo.

Ngược về núi rừng Tây Nguyên, giữa vùng biên Đắk Lắk, 5 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê, Buôn Đôn, Ea Rốk và Ea Bung đã dần thành hình. Trong cái nắng gắt của miền biên viễn, tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ea Rốk, những người lính của Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc phòng đang hối hả dọn dẹp trang thiết bị của các dãy hiệu bộ, phòng học... đã hoàn thiện, kịp bàn giao cho địa phương đưa vào khai giảng.

“Hàng xóm” với tỉnh Đắk Lắk, tại xã xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Ia Púch cũng đã hoàn thành 99%. Giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng, ngôi trường mới với những dãy nhà khang trang, màu sắc nổi bật tạo nên diện mạo mới cho vùng biên.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch (tỉnh Gia Lai). ẢNH: HỮU PHÚC

Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa lâu dài đối với việc chăm lo giáo dục cho học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn. Các địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác quản lý, vận hành sau khi công trình hoàn thành, từ tuyển sinh, bố trí giáo viên, tổ chức chăm sóc học sinh đến vận động người dân đưa con em đến trường. Năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện tốt mô hình trường nội trú biên giới, đánh giá và mở rộng tại các địa bàn khó khăn. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn

Háo hức, xúc động

Thầy và trò trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sín Thầu (xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) cũng náo nức tập dượt cho lễ khai giảng năm học mới tại ngôi trường vừa hoàn thành, dù vẫn còn vài hạng mục bề bộn. Thầy Lê Bảo Khương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 91%-92%, trong đó khu giảng đường và 1 khu nội trú của học sinh kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới, một số hạng mục khác vẫn tiếp tục được hoàn thiện sau ngày 5-9.

“Chúng tôi rất xúc động, háo hức chờ đợi khoảnh khắc khai giảng trong ngôi trường mới, khang trang, hiện đại. Đây không chỉ là một công trình mà còn là cơ hội mới dành cho các em học sinh”, thầy Lê Bảo Khương bày tỏ.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sín Thầu (xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên)

﻿ẢNH: PHAN THẢO

Tại tỉnh Điện Biên, tất cả trường nội trú biên giới đều đã hoàn tất tuyển sinh. Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, thông tin, ngày 5-9, tỉnh khánh thành, đưa vào sử dụng 9 trường nội trú liên cấp. Trước đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31-1-2026, là dự án về đích đầu tiên trong chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền của Bộ Chính trị.

Cô Bùi Thị Lương, Phó Hiệu trưởng nhà trường kể, trước khi có trường mới, học sinh phải bán trú trong điều kiện rất chật chội, có phòng ở 15-20 em, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. “Nay được học, được ở trong những căn phòng kiên cố, khang trang, hiện đại, các em rất hạnh phúc. Mùa đông vùng biên đã bớt lạnh”, cô Bùi Thị Lương xúc động.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên

﻿ẢNH: PHAN THẢO

Năm nay, nhiều học sinh vùng biên giới của tỉnh An Giang cũng được học ở ngôi trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi. Theo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, trong năm học 2026-2027, vùng biên giới của tỉnh có 3 trường nội trú liên cấp gồm: Tiểu học và THCS Giang Thành (xã Giang Thành), Tiểu học và THCS Vĩnh Gia (xã Vĩnh Gia), Tiểu học và THCS Khánh An (xã Khánh Bình) được đưa vào sử dụng với hơn 3.770 học sinh theo học.

* Ông RƠ LAN HLÊK, già làng thôn Klah, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai: Cơ hội để con em tự lập, trưởng thành Thôn Klah có 186 hộ, đời sống còn khó khăn, nhiều trẻ trong thôn chưa chuyên cần đến lớp nên tôi cùng cán bộ thôn phải thường xuyên đến từng nhà vận động. Phụ huynh thì bận nương rẫy, không có thời gian đưa đón cũng như không có điều kiện kèm cặp việc học của con. Nay, những khó khăn đó đã được giải quyết khi tỉnh xây mới trường nội trú với quy mô trên 1.200 học sinh và kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Tôi tin rằng có ngôi trường nội trú, diện mạo làng Klah sẽ thay đổi, con em có cơ hội tự lập, trưởng thành. * KSOR MỸ PHƯỚC, sinh viên năm 2, Trường Đại học Sư phạm TPHCM: Mong muốn được giảng dạy tại trường nội trú Sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, tôi thấu hiểu cuộc sống khó khăn của học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, học sinh dân tộc thiểu số được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, bản thân tôi cũng may mắn được hưởng chính sách đó. Ở vùng biên giới, đời sống bà con còn nhiều vất vả, học sinh thiếu thốn về học tập, đi lại, việc tiếp thu kiến thức gặp nhiều khó khăn và dễ bỏ học giữa chừng. Việc xây dựng nhiều trường nội trú ở biên giới sẽ giúp học sinh người dân tộc thiểu số có điều kiện đến trường, mở ra cánh cửa tương lai bằng ánh sáng tri thức. Cá nhân tôi mong muốn sau này có cơ hội được tình nguyện giảng dạy tại các trường nội trú biên giới. QUANG HUY - HỮU PHÚC ghi

NHÓM PV