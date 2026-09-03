Cả nước sẽ khai giảng năm học mới từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 5-9

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành, cơ sở giáo dục về lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Thầy cô và học sinh cả nước chuẩn bị khai giảng năm học mới. Ảnh: MOET

Theo đó, lễ khai giảng năm học 2026-2027 chung trên toàn quốc và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 5-9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai; mỗi tỉnh thành bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các hoạt động riêng trước chương trình chung (nếu có) được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp và kết thúc trước 7 giờ 30 phút. Bộ GD-ĐT yêu cầu thực hiện thống nhất các nghi thức trong chương trình chung: tất cả các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Ảnh: MOET

Đối với nghi thức đánh trống khai giảng, mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm, tạo khí thế thống nhất, đồng bộ trong ngày khai giảng năm học mới trên phạm vi toàn quốc.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành ngày 5-9, lễ khánh thành được tổ chức trong khuôn khổ chương trình chung toàn quốc, thay cho phương án tổ chức riêng trước chương trình chung...

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công trình, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng theo quy định; chỉ tổ chức khánh thành đối với công trình bảo đảm đầy đủ điều kiện về chất lượng, an toàn và pháp lý.

Bộ GD-ĐT lưu ý, sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế; ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng; không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung; dành thời gian phù hợp cho các hoạt động giáo dục, sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên.

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LÂM NGUYÊN