Hiện thực hóa một cam kết, một trách nhiệm

Dù phải đối mặt với thời tiết thất thường và địa hình hiểm trở, các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp tại nhiều xã biên giới vẫn chạy đua cho giai đoạn nước rút. Tất cả đều chung một quyết tâm hiện thực hóa cam kết mang lại điều kiện học tập tối ưu cho học sinh vùng cao ngay trước thềm năm học 2026-2027.

“Vượt nắng, thắng mưa” xây trường

Sín Thầu là xã vùng cao biên giới của tỉnh Điện Biên, với phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Hà Nhì chiếm khoảng 90%. Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Sín Thầu có diện tích khoảng 8ha, gồm 30 phòng học chính, hệ thống thư viện, nhà bộ môn, nhà công vụ, nhà ăn, bếp và các hạng mục phụ trợ.

Trong suốt quá trình xây dựng, trên công trường thường xuyên có hàng trăm công nhân của liên danh các nhà thầu làm việc theo ca, kíp; cùng 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355, Quân khu 2) đến hỗ trợ. Thời tiết liên tục mưa khiến việc vận chuyển vật liệu gặp khó khăn; nguồn cung vật liệu xây dựng tại địa phương hạn chế, chi phí vận chuyển tăng cao; nguồn nhân công thiếu do các trường liên cấp, dự án lớn đồng loạt triển khai. Tuy nhiên, với mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 30-8 để kịp khai giảng năm học mới, từ chính quyền, nhà trường đến nhà thầu thi công đều nỗ lực tối đa để kịp tiến độ.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Gia Lai tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Ia Púch. ẢNH: HỮU PHÚC

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai, cho biết, tỉnh xây dựng 9 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương, Pha Long, Bản Lầu, Trịnh Tường, Si Ma Cai, Bát Xát và Lào Cai. Từ năm học 2026-2027, 4 trường ở xã A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long đi vào hoạt động. Để kịp đưa 4 trường phổ thông nội trú này khai giảng vào ngày 5-9, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công, bám sát tiến độ từng ngày.

Riêng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (địa điểm được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm lễ khai giảng năm học 2026-2027 toàn quốc), sau chưa đầy 300 ngày kể từ khi khởi công, nhiều hạng mục của trường đã cơ bản hoàn thiện. Cô Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, đến sáng 3-9, cơ bản các hạng mục đã hoàn thiện, việc lắp đặt thiết bị cũng hoàn thành. Trước đó, ngày 28-8, trường đón 980 học sinh của 28 lớp đến nội trú, vận hành thử để sẵn sàng cho năm học mới.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, đến cuối tháng 8-2026, trong số 99 trường sử dụng ngân sách Trung ương, có 41 trường hoàn thành từ 91% khối lượng trở lên, 54 trường đạt 71%-90% và 4 trường đạt từ 70% trở xuống. Đến ngày khai giảng 5-9, toàn bộ 108 trường sẽ đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh, bổ sung 4.396 phòng học, 102 thư viện, bảo đảm điều kiện học tập cho hơn 113.000 học sinh.

Bộ đội cùng vào cuộc

Những ngày đầu tháng 9, khi nhiều gia đình đang sum họp trong kỳ nghỉ lễ 2-9, hàng trăm công nhân, kỹ sư, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài tại các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở vùng biên Đà Nẵng, bởi ngày khai giảng năm học 2026-2027 đã cận kề. Những phần việc chưa hoàn thành được chia nhỏ, tổ chức nhiều mũi thi công để triển khai đồng thời. Địa bàn miền núi, thời tiết mưa nắng thất thường khiến việc thi công gặp không ít khó khăn, vì vậy các lực lượng phải tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Từ đầu tháng 6-2026 đến nay, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn từ các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đã có mặt tại thôn Đắc Rế, xã La Dêê và thôn Pà Oi, xã La Êê (TP Đà Nẵng) để hỗ trợ địa phương xây dựng 2 điểm trường liên cấp. Với những người lính vốn quen với biển, những ngày bám công trường giữa núi rừng Trường Sơn là một trải nghiệm đặc biệt.

Không còn sóng gió ngoài khơi, trước mắt họ là địa hình dốc, thời tiết thất thường và áp lực hoàn thành công trình đúng thời hạn. Công việc được triển khai liên tục, từ hỗ trợ thi công đến xử lý những phần việc phát sinh, tất cả hướng đến mục tiêu đưa ngôi trường mới vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Tại Gia Lai, 7 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại 7 xã biên giới được đầu tư xây dựng với quy mô 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 7.108 học sinh. Trung tá Phạm Tiến Sĩ, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai), cho biết, từ tháng 5-2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã cử khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, trong đó có 35 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thi công tại công trường.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, khoảng 40 lãnh đạo và cán bộ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến 7 trường nội trú tại các xã biên giới, cùng nhà thầu lắp đặt thiết bị dạy học, bàn ghế, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Tại phiên họp ngày 17-7-2025, xem xét đề nghị của Bộ GD-ĐT về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền, Bộ Chính trị kết luận thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền. * Ngày 27-7-2025, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dự lễ khởi công xây dựng Trường liên cấp Tiểu học, THCS xã Si Pa Phìn. * Ngày 9-11-2025, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với UBND 14 tỉnh tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đợt 1 với 108 trường. * Ngày 31-1-2026, Trường Phổ thông nội trú cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn đã hoàn thành, khánh thành và đưa vào sử dụng. * Ngày 19-3, 121 trường giai đoạn 2 đã được khởi công đồng loạt để đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028.

NHÓM PV