Sáng 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 7-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2025, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã bước sang tháng 8, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi công việc nhiều, đòi hỏi phải tăng tốc, bứt phá hơn nữa.

Nhìn lại tháng 7 và 7 tháng vừa qua, Thủ tướng đánh giá, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Ở trong nước, chúng ta triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để vận hành thông suốt, hiệu quả bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8,3 - 8,5% và ứng phó với các biến động của thị trường thế giới; triển khai "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; tích cực chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9….

Chúng ta cũng ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ, sạt lở đất; đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi phải chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả. Tình hình thế giới phức tạp; sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan; các động lực tăng trưởng mới đi vào cuộc sống chưa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà, vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người nghèo, nhân dân sống ở vùng biên giới, hải đảo còn khó khăn; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả heo châu Phi…

Do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

LÂM NGUYÊN