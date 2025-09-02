Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Ngày 2-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Campuchia - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; nhấn mạnh tình hữu nghị này là tài sản chung vô giá của hai nước và ba nước. Việt Nam luôn coi trọng và luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thủ tướng nhấn mạnh sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia và Lào, lực lượng vũ trang hai nước cùng diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là sự động viên, ủng hộ to lớn với Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng về các kết quả quan trọng đã đạt được; đánh giá cao các tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước, thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; ghi nhận quan hệ toàn diện, gắn bó giữa hai nước và hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước; nhất trí tích cực tuyên truyền về giá trị lịch sử của quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia và ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào; mở rộng thị trường cho nhau cũng như khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của nhau nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, thúc đẩy du lịch và kết nối cửa khẩu.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen quan tâm, ủng hộ Chính phủ hai nước phối hợp tổ chức tốt các cơ chế hợp, đồng thời đề nghị tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước này đầu tư, kinh doanh tại nước kia, tạo điều kiện gia tăng xuất khẩu xi măng, sắt thép, nguyên vật liệu xây dựng Việt Nam sang Campuchia, tăng cường kết nối giao thông vận tải; tích cực trao đổi, đàm phán để giải quyết công tác phân giới cắm mốc đường biên giới đất liền; tạo thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt an tâm, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc và là nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giành độc lập khỏi ách đô hộ thực dân của các dân tộc bị áp bức trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Hun Sen bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước phát triển, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

LÂM NGUYÊN