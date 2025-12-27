Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thi đua phải gắn với “3 thật” – người thật, việc thật, hiệu quả thật

Sáng 27-12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026–2030, với chủ đề: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: QUANG PHÚC



Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 là vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 đột phá của phong trào thi đua là: “thực chất, tích cực, lan tỏa”. Trong đó, thi đua thực chất phải gắn với tiêu chí “3 thật”: người thật – việc thật – hiệu quả thật; lấy sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân làm thước đo giá trị. Kiên quyết khắc phục căn bệnh hình thức, qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nói nhiều làm ít; nói không đi đôi với làm trong công tác thi đua – khen thưởng.

5 trọng tâm lớn trong giai đoạn tới được Thủ tướng xác định gồm:

- Thi đua xây dựng Đảng đạo đức, văn minh; Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

- Thi đua phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, thúc đẩy kinh tế tư nhân; tái cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Thi đua đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển hiện đại, hội nhập; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng đồng bộ, thông minh, phục vụ phát triển bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

- Thi đua phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc; xây dựng giáo dục hiện đại, công bằng, hội nhập; đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

- Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; phát triển công nghiệp quốc phòng – an ninh hiện đại, tự chủ; đẩy mạnh hội nhập, nâng tầm vị thế quốc gia.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho các tập thể. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng nhấn mạnh, thi đua yêu nước trong giai đoạn mới phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó: phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt của khu vực kinh tế Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Song song đó, phong trào thi đua cần tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nhanh và bền vững đất nước, tập trung vào ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế phát triển, hiện đại, hội nhập, minh bạch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành công nghệ chiến lược; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nâng cao đời sống, hạnh phúc nhân dân.

Thi đua phát triển văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững của kinh tế - xã hội. Đồng thời, thi đua củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng lao động cho các cá nhân. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Trong đó, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, quyết tâm hành động.

