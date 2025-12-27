Thời tiết trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 tương đối ổn định

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa có báo cáo nhận định tình hình thời tiết trên cả nước trong dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày (từ ngày 31-12-2025 đến 4-1-2026).

Bắc bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày 31-12-2025 và 1-1-2026, khu vực Bắc bộ có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác; trưa, chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Từ ngày 2 đến 4-1-2026, Bắc bộ có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển ngày 2-1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, trong hai ngày 31-12-2025 và 1-1-2026, khu vực này có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C, thấp nhất từ 17 đến 20 độ C.

Từ ngày 2 đến 4-1-2026, phía Bắc của khu vực này có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa rào rải rác, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C, thấp nhất từ 17 đến 20 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong hai ngày 31-12-2025 và 1-1-2026, khu vực này đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc của khu vực từ 20 đến 23 độ C, phía Nam từ 23 đến 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, riêng phía Nam của khu vực có nơi trên 28 độ C.

Từ ngày 2 đến 4-1-2026, phía Bắc của Nam Trung bộ có mưa rải rác, có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ C, phía Nam từ 27 đến 29 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C.

Cao nguyên Trung bộ (Tây Nguyên)

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, từ ngày 31-12-2025 đến 4-1-2026, khu vực này ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nam bộ

Đối với Nam bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong thời gian từ ngày 31-12-2025 đến 4-1-2026, khu vực này ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ C; nhiệt độ thấp nhất khu vực miền Đông từ 20 đến 23 độ C, miền Tây từ 23 đến 25 độ C.

Như vậy, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, thời tiết trên cả nước nhìn chung tương đối ổn định. Bắc bộ và Bắc Trung bộ duy trì trạng thái rét vào sáng và đêm, trong khi Trung bộ và Nam bộ phổ biến ngày nắng, có mưa rào và dông cục bộ về chiều tối.

PHÚC HẬU