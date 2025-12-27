Gương sáng trong “vườn hoa” thi đua yêu nước

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức chính thức vào ngày 27-12, nhiều gương sáng trong các lĩnh vực lao động, học tập và phát triển kinh tế được tôn vinh. Họ là những “bông hoa” trong vườn hoa thi đua yêu nước, được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa khát vọng cống hiến, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bỏ phố về quê

Câu chuyện của chàng thanh niên khởi nghiệp với mô hình nuôi ốc bươu đen kết hợp du lịch trải nghiệm của anh Nguyễn Hữu Nhơn (sinh năm 1992, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều người cảm phục.

Anh Nhơn sinh ra ở một vùng quê thuần nông, nơi những cánh đồng trải dài, nơi nắng gió làm da người rám lại, nhưng lòng người thì chẳng bao giờ nhạt đi tình nghĩa. Từ nhỏ, anh Nhơn đã quen với mùi bùn đất, với tiếng ếch kêu đêm mưa, với hình ảnh cha mẹ tất bật quanh năm. Anh lớn lên cùng câu chuyện của ông bà, cha mẹ về những năm tháng khó khăn, gian khổ của quê hương.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn chia sẻ về mô hình nuôi ốc dược liệu

Sau khi tốt nghiệp ngành Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TPHCM và có thêm 2 bằng đại học khác, anh Nguyễn Hữu Nhơn được nhiều công ty nước ngoài mời làm việc với mức lương cao.

Ban đầu, anh định ở lại TPHCM làm việc, nhưng mỗi lần về quê, thứ anh thấy nhiều nhất khi vác cần câu ra đồng là những ao hồ bị bỏ hoang, nước đục ngầu, rong rêu phủ kín, bèo nổi lềnh bềnh, chẳng ai ngó ngàng. Đứng trước một ao rộng, nhớ về tuổi thơ được lội nước bắt cá, mò ốc, một ý nghĩ lóe lên trong anh: “Tại sao mình không cải tạo lại những ao này để nuôi ốc bươu đen? Vừa cải tạo môi trường, vừa tận dụng tối đa khu vực bỏ hoang, lại vừa tạo công ăn việc làm ở địa phương”.

Nghĩ là làm, chàng trai Nguyễn Hữu Nhơn quyết định bỏ phố về quê. Nhiều người bảo anh liều, người khác thì cho rằng mơ mộng, nhưng anh tin rằng quê hương mình còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Do đó, việc rời thành phố về quê không chỉ về để sống, mà còn về để làm, để tạo ra giá trị. Việc có được ốc thương phẩm đã là “kỳ tích”, nhưng Nguyễn Hữu Nhơn chưa dừng lại.

Anh quyết định nâng tầm giá trị ốc lên thành sản phẩm “ốc bưu đen dược liệu” bằng cách kết hợp thịt ốc với nấm đông trùng hạ thảo, cùng với nước cốt nấm linh chi và tinh dầu sả chanh. Thay vì cho ốc ăn bèo, anh cho ốc ăn nấm đông trùng hạ thảo và cây bạc hà. Sau 2-3 tháng ốc ăn nấm và cây bạc hà sẽ có được dược liệu tích tụ trong con ốc.

Hiện nay, với sản phẩm “ốc dược liệu”, Nguyễn Hữu Nhơn xuất khẩu sang Hàn Quốc. Mặc dù vậy, anh cho rằng, nếu chỉ bán ốc thì lợi nhuận chưa cao, trong khi làng quê mình có nhiều cảnh đẹp yên bình, không khí trong lành, do đó anh nảy ra ý tưởng kết hợp nuôi ốc với du lịch trải nghiệm. “Mô hình du lịch trải nghiệm không chỉ tăng thu nhập cho tôi, mà còn tạo việc làm cho nhiều người dân xung quanh”, anh Nhơn chia sẻ.

Hỗ trợ cộng đồng

Trong “vườn hoa” thi đua yêu nước còn nhiều “bông hoa” đẹp với những việc làm giản dị, đời thường. Nhắc đến phong trào khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp hay những chương trình cộng đồng giàu ý nghĩa ở tỉnh Cà Mau trong những năm gần đây, cái tên Lê Trần Anh Hùng (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ nhiệm Dự án “Cho em”) được nhiều người nhớ đến.

Anh Lê Trần Anh Hùng với các em thiếu nhi tỉnh Cà Mau

Từ năm 2021 đến nay, Lê Trần Anh Hùng đã và đang thực hiện hơn 16 dự án cộng đồng, hơn 100 chương trình, chiến dịch ở các lĩnh vực văn hóa - giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp... Trong suốt hành trình, dự án “Cho em” là bước đi bền bỉ, xuyên suốt và mang đậm dấu ấn nhất.

Khởi đầu từ năm 2021, trong đại dịch Covid-19, từ những suất ăn nhỏ lẻ, đến nay dự án đã lan tỏa tới gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi nơi dự án có mặt, Lê Trần Anh Hùng sẽ triển khai các hoạt động để trẻ được ăn ngon, tiếp cận sách vở, hình thành thói quen đọc sách, nhận quà và học bổng tiếp bước đến trường.

Ngược lên miền núi phía Bắc, anh Tẩn Dấu Quẩy, Bí thư Chi bộ xóm Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng, được dân làng, chính quyền xem là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định làm theo Bác không cần những điều cao siêu, anh Quẩy cho rằng đó là những việc làm rất đỗi đời thường hàng ngày.

Anh Tẩn Dấu Quẩy trên vườn hồi của gia đình

Trước năm 2002, đời sống của người dân Phiêng Pẻn rất khó khăn, hộ nghèo chiếm đến 99%. Với cương vị Bí thư Chi bộ xóm, anh ngày đêm trăn trở, nghĩ rằng bản thân phải thoát nghèo trước để kinh tế gia đình khấm khá, có như vậy bà con trong xóm mới nghe và làm theo. Với quyết tâm đó, anh đã đi nhiều nơi để tìm hiểu và học hỏi cách làm kinh tế. Sau khi tìm hiểu các kỹ thuật trồng cây hồi, năm 2003, anh Quẩy mua giống cây hồi về trồng tại địa phương.

Sau nhiều năm vất vả, đến năm 2010, anh đã trồng rừng, ươm giống và trồng cây hồi, quế, sa mộc, sở. Năm 2017, anh trồng được 7ha hồi, chưng cất được 540 lít tinh dầu, thu nhập 297 triệu

đồng/năm. Bằng những việc làm thiết thực, anh đã nhận nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Năm 2023, anh vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

ĐỖ TRUNG