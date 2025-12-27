Phó Chủ tịch Quốc hội: Cơ chế đặc thù phải chuyển hóa thành chất lượng sống người dân

Nhận xét nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy vì nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị HĐND thành phố tiếp giữ vững vai trò là điểm tựa pháp lý của chính quyền địa phương hai cấp, là nơi hội tụ và lan tỏa ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng hoa, quà lưu niệm chúc mừng HĐND và Thường trực HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cơ quan dân cử thực sự gần dân, sát dân

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 27-12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, TPHCM luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là đầu tàu và là cực tăng trưởng của khu vực phía Nam và cả nước.

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy vì nhân dân để thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh các đại biểu gắn bó mật thiết với cử tri, tiếp nhận và xử lý hơn 610.000 tin phản ánh qua tổng đài 1022, là minh chứng sinh động cho một cơ quan dân cử thực sự gần dân, sát dân, lấy đời sống nhân dân làm trung tâm của mọi quyết sách…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Quốc hội nhận xét, gần đây Thành phố đã có những quyết định được cử tri và dư luận đồng tình như: điều chỉnh lại các dự án, dành đất cho không gian công cộng, các thiết chế văn hóa, tạo diện mạo mới cho cảnh quan khu vực trung tâm. Đồng thời khai thác thế mạnh của lĩnh vực thương mại dịch vụ tại các khu vực Vũng Tàu, Côn Đảo, Cần Giờ, các khu công nghệ cao, trung tâm logistics, đường sắt đô thị, đường bộ kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, HĐND TPHCM cần thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố vững chắc nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, kịp thời thể chế hóa đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, Nghị quyết 222 của Quốc hội thành những nghị quyết cụ thể, khả thi, tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn về hạ tầng, an sinh xã hội và chất lượng sống của người dân.

Trong đó, khẩn trương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung các nghị quyết. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các nghị quyết cụ thể hóa đầy đủ các nghị quyết của Quốc hội. Đặc biệt, là các chính sách liên quan đến quy hoạch, quản lý đất đai, tài chính – ngân sách, đầu tư công, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển đô thị theo mô hình TOD và tổ chức không gian phát triển mới gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trung và dài hạn của Thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời rà soát, điều chỉnh các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và các chương trình đột phá để bảo đảm sự tương thích, đồng bộ với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 260, Nghị quyết 222 tránh tình trạng cơ chế đặc thù bị “đứng ngoài” các định hướng phát triển chung. Sớm triển khai lập Quy hoạch tổng thể TPHCM trên cơ sở tích hợp, lồng ghép các quy hoạch.

Cụ thể hóa các cơ chế về FTZ

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu HĐND TPHCM chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách liên quan đến Khu thương mại tự do (FTZ) TPHCM. Trong đó, xem xét, quyết định các nội dung về quy hoạch không gian, sử dụng đất đai, đầu tư hạ tầng, cơ chế tài chính – ngân sách và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược đối với FTZ, bảo đảm vừa tạo môi trường thông thoáng, cạnh tranh quốc tế, vừa tuân thủ nguyên tắc quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính và trật tự xã hội; sử dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù về đất đai và tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng then chốt cho FTZ.

Đồng thời, chú trọng bảo đảm sự gắn kết giữa FTZ với Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và các khu chức năng khác của thành phố. Qua đó, tạo lợi thế cạnh tranh tổng hợp cho thành phố trên bản đồ khu vực và quốc tế.

“HĐND TPHCM cần chú trọng bảo đảm tính công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù. Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết, cũng như quá trình thực hiện, phải được công khai thông tin, lấy ý kiến rộng rãi, giải trình đầy đủ. Qua đó tạo sự đồng thuận xã hội”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND TPHCM tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, tiếp tục chủ động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh ở cơ sở, tạo nền tảng thể chế ổn định, hiện đại và thích ứng cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát theo hướng giám sát kiến tạo, giám sát đến cùng kết quả thực tế. Phát huy đầy đủ vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, giữ vững và nâng cao chất lượng kênh đối thoại, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư, phản ánh trung thực tiếng nói từ cơ sở trong điều kiện quản trị đô thị ngày càng phức tạp...

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng HĐND TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống năng động, đổi mới và bản lĩnh; giữ vững vai trò là điểm tựa pháp lý của chính quyền địa phương hai cấp, là nơi hội tụ, lan tỏa ý chí, nguyện vọng của nhân dân; góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG