Xe chở đoàn từ thiện bị lật tại Lào Cai: Ít nhất 8 người tử vong

Sáng 27-12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), khiến ít nhất 8 người tử vong, nhiều người khác bị thương và mắc kẹt trong xe.

Theo thông tin ban đầu từ Cục Cảnh sát giao thông, vụ việc liên quan đến xe ô tô 29 chỗ chở đoàn từ thiện, trong đó có nhiều giáo viên. Khi xe di chuyển đến bản Mù (xã Phình Hồ), km35 tuyến quốc lộ 174, thì bất ngờ mất lái và lật ngửa ở đoạn đường dốc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 18 người. Lực lượng chức năng đã đưa được 5 thi thể ra ngoài, tiếp tục nỗ lực tiếp cận số người còn mắc kẹt trong xe. Các thiết bị chuyên dụng, lực lượng công an, quân sự, cán bộ xã và người dân được huy động để tham gia cứu hộ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do xe mất phanh khi xuống dốc dài, gấp khúc, địa hình hiểm trở.

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang được khẩn trương triển khai. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

GIA KHÁNH