TPHCM bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 tại 6 điểm, không sử dụng ngân sách

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, tại 6 điểm gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp. Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể:

- Các điểm tầm cao tại:

+ Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh): 1.260 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật;

+ Khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương): 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp;

+ Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu): 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

- Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp:

+ Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới): 90 giàn tầm thấp;

+ Tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn): 90 giàn tầm thấp;

+ Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè): 90 giàn tầm thấp.

Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) đảm bảo nguồn đạn pháo, xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa, phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương triển khai công tác chuẩn bị.

Công an TPHCM chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và bắn pháo hoa, cũng như tại các điểm bắn và khu vực người dân tập trung theo dõi.

