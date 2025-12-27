Giáo dục

TPHCM: Hiệu trưởng được linh hoạt sắp xếp lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, tối đa 14 ngày

SGGPO

Ngày 27-12, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi UBND phường, xã, đặc khu; hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về hướng dẫn lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) trong giờ học của học kỳ 1 năm học 2025-2026
Theo đó, căn cứ công văn số 8082/UBND-VX (ngày 26-12-2025) của UBND TPHCM về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với ngành GD-ĐT thành phố, Sở GD-ĐT TPHCM thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cụ thể như sau:

Về quy định chung, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM từ ngày 12-2-2026 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng).

Tuy nhiên, căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND (ngày 14-8-2025) của Chủ tịch UBND TPHCM về Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, thủ trưởng các cơ sở giáo dục có thể chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục tại đơn vị, linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh nhưng không quá 2 tuần.

Việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định; đảm bảo tiến độ, đủ thời lượng, chất lượng giáo dục và phù hợp với khung kế hoạch chung của thành phố.

THU TÂM

