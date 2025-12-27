Ngày 27-12, tại Hội nghị Tổng kết công tác HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM đã ra mắt nền tảng ứng dụng "HĐND số TPHCM” và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM.

Các đại biểu bấm bút công bố chính thức nền tảng ứng dụng "HĐND số TPHCM”. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các tính năng nổi bật của nền tảng ứng dụng "HĐND số TPHCM”, gồm:

Ưu việt cốt lõi: nhanh – đúng - đủ - thống nhất

Trong đó, nhanh: tài liệu, dữ liệu, tiến độ được cập nhật kịp thời, đại biểu tra cứu mọi lúc, mọi nơi; đúng: dữ liệu có nguồn, có luồng xử lý rõ ràng, giảm sai khác giữa các kênh; đủ: từ kỳ họp đến giám sát, từ kiến nghị cử tri đến đơn thư công dân – đều nằm trong một hệ thống; thống nhất: dùng chung chuẩn và cấu trúc dữ liệu giữa các cấp, tạo nền tảng cho liên thông và kế thừa.

Tài liệu kỳ họp: giảm giấy tờ - tăng chất lượng quyết sách

Toàn bộ tài liệu kỳ họp được cung cấp dưới dạng điện tử, từng bước thay thế tài liệu giấy. Song điều quan trọng hơn là khi tài liệu được số hóa và chuẩn hóa, đại biểu có điều kiện chuẩn bị sâu hơn, đối chiếu nhanh hơn, nắm vấn đề đúng trọng tâm hơn.

Điều này giúp kỳ họp “đủ thủ tục”, nâng chất lượng thảo luận, nâng chất lượng biểu quyết, tăng tính chặt chẽ của quyết định đối với các vấn đề quan trọng của Thành phố.

Các chức năng kỳ họp: minh bạch hơn - kỷ luật hơn – chuyên nghiệp hơn

Nền tảng tích hợp đăng ký tham dự, đăng ký phát biểu và biểu quyết điện tử. Không chỉ thuận tiện, các chức năng này còn giúp hoạt động nghị trường minh bạch hơn, điều hành kỷ luật hơn và tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức kỳ họp. Đại biểu chủ động hơn, Thường trực điều hành chặt chẽ hơn và thông tin được ghi nhận rõ ràng, giảm phụ thuộc vào thủ công, giảm sai sót, nâng hiệu quả tổng thể.

Kiến nghị cử tri: theo dõi đến cùng - trách nhiệm đến cùng

Chức năng kiến nghị cử tri không chỉ dừng ở việc “tập hợp ý kiến”, mà tạo ra khả năng theo dõi toàn trình: kiến nghị - tiếp nhận - chuyển xử lý - trả lời - văn bản chính thức.

Đáng chú ý, mỗi kiến nghị không còn là một dòng ghi chép rời rạc, mà trở thành một hồ sơ trách nhiệm. Nhờ vậy, đại biểu có thêm công cụ để giám sát đến cùng, bảo đảm kiến nghị của cử tri được lắng nghe và xử lý thực chất.

Đơn thư công dân: rõ quy trình - rõ tiến độ - rõ kết quả

Chức năng theo dõi đơn thư giúp đại biểu nắm đầy đủ quy trình xử lý: nội dung tóm tắt, bản scan, văn bản chuyển, văn bản trả lời và kết quả giải quyết.

Với tìm kiếm theo tên người gửi và lĩnh vực, đại biểu có thể nhìn rõ điểm nghẽn, kịp thời đôn đốc, giám sát, góp phần tăng niềm tin của người dân vào sự tận tâm và hiệu quả của chính quyền.

“HĐND số TPHCM” không chỉ là thay giấy bằng màn hình, mà là đưa hoạt động HĐND bước sang chuẩn làm việc mới: nhanh - đúng - đủ - liên thông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám sát: dữ liệu hoá hoạt động giám sát - nâng chất lượng giải pháp

Tài liệu giám sát được tập hợp theo từng đợt giám sát, khảo sát từ năm 2021 đến nay. Việc số hóa kho dữ liệu giám sát giúp đại biểu nhìn được bức tranh theo chuỗi thời gian, so sánh trước - sau, nhận diện vấn đề lặp lại, từ đó đề xuất giải pháp có căn cứ, có dữ liệu, có tính khả thi.

Điểm nhấn quyết định: dữ liệu liên thông “Thành phố - cơ sở - Quốc hội”

Điểm ưu việt nổi bật nhất của “HĐND số TPHCM” chính là dữ liệu liên thông. Liên thông không chỉ để “xem cho tiện”, mà là để hình thành một hệ thống thông tin thống nhất, hỗ trợ điều hành, giám sát và phối hợp giữa các cấp một cách mạch lạc, không đứt gãy.

Đại biểu HĐND Thành phố có thể theo dõi hoạt động, tài liệu của cấp cơ sở; đại biểu cấp cơ sở cũng tiếp cận được nội dung của HĐND Thành phố - tạo ra tính kế thừa, đồng bộ, xuyên suốt.

Đặc biệt, việc tích hợp với ứng dụng Quốc hội 2.0 mở rộng không gian dữ liệu phục vụ đại biểu; qua đó, hoạt động của HĐND Thành phố được đặt trong tổng thể định hướng quốc gia, giúp nâng chất lượng tham mưu, phản biện và quyết sách.

“HĐND số TPHCM” không chỉ là thay giấy bằng màn hình, mà là đưa hoạt động HĐND bước sang chuẩn làm việc mới: nhanh - đúng - đủ - liên thông, để mọi quyết sách kịp thời hơn và hiệu quả hơn. Việc đưa “HĐND số TPHCM” vào vận hành là minh chứng cho tinh thần “nói đi đôi với làm” của Thường trực HĐND Thành phố: làm đến nơi đến chốn để đại biểu dùng được ngay và phục vụ nhân dân được tốt hơn.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG