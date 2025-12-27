Thi đua ái quốc – Nét đẹp văn hóa, nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 2.223 đại biểu trên toàn quốc, trong đó có 2.025 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và lực lượng vũ trang.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: đây là sự kiện chính trị – xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến – những “bông hoa đẹp nhất” trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân ta. Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to lớn hơn, vẻ vang hơn nữa.

Cách đây gần 80 năm, trong thời khắc vận mệnh của dân tộc, Người đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948) – đặt nền móng vững chắc cho phong trào thi đua yêu nước trong cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, tinh thần thi đua ái quốc đã kết tinh thành truyền thống quý báu, trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc, biểu trưng cho sức mạnh nội sinh to lớn của toàn dân tộc.

Lời hiệu triệu non sông "thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua - những người thi đua là những người yêu nước nhất” đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, quy tụ ý chí, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ luôn gắn liền với những mốc son chói lọi của dân tộc, trở thành động lực to lớn đưa cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu như các phong trào: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Nghìn việc tốt”, “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả cho tiền tuyến - tất cả để chiến thắng”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Đặc biệt, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành nền tảng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua.

Theo Thủ tướng, 5 năm qua, đất nước ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách - không chỉ mang tính giai đoạn mà còn là thời khắc lịch sử. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã vượt qua “những cơn gió ngược”, đạt được nhiều thành tựu quan trọng bằng những giải pháp kịp thời, hiệu quả, mang tính xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn đã tạo nền tảng vững chắc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thịnh vượng mới. Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Nhiều phong trào có tầm vóc, chiều sâu, sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những kỳ tích, dấu ấn tiêu biểu.

Tiêu biểu như các phong trào: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường cao tốc”; thi đua thần tốc hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối và Lào Cai - Vĩnh Yên; “bình dân học vụ số”, “học tập suốt đời”; “chiến dịch Quang Trung thần tốc” sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai miền Trung; chương trình “Sóng và máy tính cho em”…

Những kết quả tích cực này đã khẳng định: thi đua đã thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực; tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khích lệ động viên toàn dân tộc tích cực lao động, thi đua sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc.

Các Đại biểu dự Đại hội yêu nước toàn quốc lần thứ XI là những cá nhân ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của bộ, ban, ngành, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các Đại biểu đã về dự đầy đủ, đúng thành phần, số lượng.

ĐỖ TRUNG