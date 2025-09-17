Thủ tướng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đào Ngọc Dung

Chiều 17-9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã dự lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng chúc mừng đồng chí Đào Ngọc Dung

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những nỗ lực, cống hiến và đóng góp bền bỉ của đồng chí Đào Ngọc Dung trong suốt 40 năm qua. Đồng chí được kết nạp Đảng ngày 31-12-1984, tham gia 4 khóa Ban Chấp hành Trung ương (từ khóa X đến khóa XIII), từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng công tác dân tộc và tôn giáo. Bộ Dân tộc và Tôn giáo có nhiệm vụ nặng nề, rất quan trọng trong phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quyền bình đẳng của các dân tộc; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy bản sắc văn hóa để trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

Thủ tướng đề nghị đồng chí Đào Ngọc Dung cùng tập thể Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục quan tâm chăm lo an sinh xã hội đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục. Trước mắt, phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch khởi công 100 trường học nội trú, bán trú tại các xã biên giới trong năm 2025 và hoàn thành chậm nhất vào tháng 8-2026.

LÂM NGUYÊN