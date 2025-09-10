Nhà báo Hà Đăng được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ngày 10-9, Đảng ủy phường Giảng Võ, Hà Nội đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2-9 cho nhà báo lão thành Hà Đăng tại nhà riêng.

Tới dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho nhà báo Hà Đăng, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu rõ: “Đồng chí Hà Đăng không chỉ là một nhà lý luận, tư tưởng lớn của Đảng, một nhà nghiên cứu tổng kết thực tiễn xuất sắc mà còn là một nhà báo mẫu mực về văn phong, tư tưởng, phong cách, một “cây đại thụ” của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đến ngày hôm nay, đồng chí vẫn tiếp tục có những đóng góp rất quan trọng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kế cận, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, báo chí”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới nhà báo Hà Đăng

Nhà báo Hà Đăng, tên khai sinh là Đặng Ha (sinh ngày 15-7-1929, quê phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk). Ngày vào Đảng 11-9-1947, hiện nay đang sinh hoạt tại Chi bộ 29, Đảng bộ phường Giảng Võ. Trong quá trình công tác, đồng chí Hà Đăng đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng.

Đặc biệt giai đoạn từ năm 1964 - 1985, đồng chí Hà Đăng là chuyên viên Đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

Từ năm 1985 - 1996, đồng chí là trợ lý Tổng Bí thư Lê Duẩn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa VI, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, đại biểu Quốc hội khóa VIII, khóa IX; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

Từ năm 1996 - 2001, đồng chí là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Hội đồng xuất bản toàn tập văn kiện Đảng…

KHÁNH NGUYỄN