Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa TPHCM và Hà Lan

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM Daniel Stork. ﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng, ông Daniel Stork để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Lan và TPHCM kể từ khi nhận nhiệm vụ vào năm 2021.

Ông Daniel Stork đã phối hợp, hỗ trợ thu xếp các chuyến thăm của lãnh đạo TPHCM đến Hà Lan và các chuyến thăm làm việc tại TPHCM của lãnh đạo Chính phủ, địa phương Hà Lan; kết nối thành phố với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hà Lan; đưa các đoàn doanh nghiệp Hà Lan đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại TPHCM. Thành phố hợp tác hiệu quả, thiết thực với thành phố Rotterdam trong các lĩnh vực về biến đổi khí hậu, phát triển cảng và giao thông đường thủy bền vững… một phần nhờ vai trò kết nối, thúc đẩy của ông Daniel Stork.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM﻿ Daniel Stork. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh TPHCM sau khi sáp nhập trở thành một siêu đô thị, trung tâm kinh tế - công nghiệp - logistics của khu vực, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng sẽ mở ra nhiều tiềm năng hợp tác cho hai bên trong các lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh như cảng biển, điện gió ngoài khơi, chống biến đổi khí hậu… Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn người kế nhiệm ông Daniel Stork sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa TPHCM và Hà Lan thông qua việc giới thiệu thị trường Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đến các nhà đầu tư Hà Lan, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp TPHCM kết nối với đối tác Hà Lan.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng mong Chính phủ và doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp xây dựng năng lực logistics và quản lý, vận hành cảng xanh; tiếp tục nhận được nguồn vốn đầu tư, sự hỗ trợ từ Hà Lan trong việc xây dựng và cải tạo các đê, cống, các hồ điều tiết; chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nhân lực quản lý về vận hành cấp thoát nước… Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được hy vọng dù ở bất kỳ cương vị nào trong tương lai, ông Daniel Stork vẫn luôn là cầu nối bền chặt giữa Hà Lan và TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao tặng Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM Daniel Stork Huy hiệu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, ông Daniel Stork nhấn mạnh Hà Lan và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị lâu đời hơn 50 năm nay. Hà Lan tự hào là nhà đầu tư số một của châu Âu tại Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất của châu Âu tại Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn nhất tại châu Âu của các doanh nghiệp Việt Nam. Với nền tảng quan hệ hợp tác sẵn có này, ông Daniel Stork tin tưởng người kế nhiệm ông sẽ tiếp tục đưa hợp tác hai bên đi vào chiều sâu, thiết thực.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo, người dân TPHCM dành cho mình trong nhiệm kỳ, ông Daniel Stork chia sẻ Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng luôn ở trong tim ông.

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để ghi nhận những đóng góp của Tổng Lãnh sự Daniel Stork trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Hà Lan và Việt Nam nói chung, cũng như giữa các địa phương Hà Lan và TPHCM nói riêng, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Được đã trao tặng ông Daniel Stork Huy hiệu TPHCM.

MINH CHÂU