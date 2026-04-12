Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thông minh

Hội thảo kỳ vọng tạo cầu nối hợp tác giữa các bên trong chuỗi sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh, minh bạch và bền vững.

Tạp chí Một Thế Giới trực thuộc Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam (VASTI) sẽ tổ chức Hội thảo “Nông nghiệp thông minh” vào sáng 17-4-2026, tại khách sạn Tao Đàn, TPHCM.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển bền vững, thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và nguồn gốc nông sản. Ngành nông nghiệp Việt Nam đứng trước đòi hỏi cấp thiết phải đổi mới phương thức canh tác, chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với quản trị công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh.

Hội thảo “Nông nghiệp thông minh” vào sáng 17-4

Hội thảo là diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chương trình tập trung phân tích thực trạng ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp hiện nay, chỉ ra những rào cản kỹ thuật và mức độ tiếp cận công nghệ của người dân, qua đó đề xuất giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Các mô hình nông nghiệp thông minh hướng đến phát triển xanh, tuần hoàn sẽ được giới thiệu, cùng những ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý sản xuất. Nhờ đó, người sản xuất có thể tính toán chính xác nhu cầu nước tưới, phân bón, thời điểm thu hoạch, góp phần tiết kiệm chi phí, hạn chế lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đề cập vai trò của cơ chế, chính sách trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, thu hút nguồn lực đầu tư vào khu vực nông thôn. Trước tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp như ứng dụng bản đồ số, dữ liệu không gian trong cảnh báo sớm, quy hoạch sản xuất; kết hợp tích tụ đất đai với cơ giới hóa nhằm nâng cao hiệu quả vận hành sẽ được phân tích.

Phiên tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số - Hệ điều hành tất yếu của nền nông nghiệp thông minh” là điểm nhấn của chương trình. Các đại biểu sẽ tập trung làm rõ việc số hóa chuỗi giá trị nông sản, minh bạch truy xuất nguồn gốc và áp dụng các công cụ quản trị hiện đại. Đồng thời, vấn đề quản trị rủi ro, dự báo thị trường, bảo hiểm nông nghiệp và ứng phó đứt gãy chuỗi cung ứng cũng được đặt ra trong bối cảnh nhiều biến động.

Hội thảo kỳ vọng tạo cầu nối hợp tác giữa các bên trong chuỗi sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh, minh bạch và bền vững.