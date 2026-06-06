Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026

Sáng 6-6, tại Co.opmart Lý Thường Kiệt, Báo SGGP phối hợp cùng Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) phát động Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026, với thông điệp “Triệu hành động xanh – Kích hoạt thị trường xanh”, đánh dấu bước chuyển mới của chương trình sau hơn 16 năm triển khai liên tục.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op gửi lời cảm ơn báo SGGP đã khởi xướng, đồng hành với Saigon Co.op 16 năm qua để đưa sản phẩm xanh tới tay người tiêu dùng.

Ông Thắng nhấn mạnh, với chiến dịch Tiêu dùng xanh, các sản phẩm phải đảm bảo tiêu chí hướng tới sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Saigon Co.op tự tin mang sản phẩm xanh đến người tiêu dùng.

﻿ Lễ phát động Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026 tổ chức tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với độ phủ gần 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op tiếp tục giữ vai trò là trục phân phối trung tâm của chiến dịch. Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife cùng các mô hình bán lẻ khác sẽ đồng loạt triển khai nhận diện Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, tiếp cận và lựa chọn các sản phẩm đáp ứng tiêu chí xanh, bền vững.

Lễ phát động Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026 tổ chức tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Với hệ thống phân phối rộng khắp, Saigon Co.op mong muốn đóng vai trò kết nối và dẫn dắt thị trường theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm, qua đó tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho sản xuất bền vững”, ông Thắng nói.

Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Phùng Thị Ái Vân (Báo SGGP), điều phối chính Chiến dịch Tiêu dùng xanh cho biết, Chiến dịch Tiêu dùng xanh những năm qua đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là người tiêu dùng. Có thời điểm, trên toàn quốc có tới 12.000 tình nguyện viên đồng hành, thực hiện chiến dịch.

Đại biểu tham quan các quầy hàng tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần dược phẩm OPC, bà Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết, hiện nay người tiêu dùng đã có thể hiểu rõ, ủng hộ việc bảo vệ môi trường, sản xuất xanh. Tuy nhiên, đứng trước quyết định mua hàng, thì giá cả đôi khi mới là điều quyết định. Do đó, doanh nghiệp cần tập trung giải quyết câu hỏi, người tiêu dùng được gì từ hành trình xanh của doanh nghiệp.

“Người tiêu dùng không mua sản phẩm vì sản phẩm đó có khả năng tự phân hủy, không gây hại môi trường, mà vì sản phẩm đó trước tiên nó sạch, chất lượng, an toàn, tốt cho sức khỏe của gia đình”, bà Linh nói. Vì vậy, doanh nghiệp đã in mã QR lên bao bì sản phẩm, để người tiêu dùng có thể tìm hiểu được hành trình của sản phẩm từ vùng nguyên liệu cho tới tay người tiêu dùng.

Bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch Mebifarm kể lại hành trình của thương hiệu trứng sạch Mebifarm từ năm 2014 đến nay. Bà cho biết, để được công nhận là sản phẩm xanh, được tiếp sức bởi hệ thống phân phối uy tín như Saigon Co.op, bà đã phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, đạt được các chứng nhận quốc tế. Trong quá trình đó, bà đã được Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, các kênh phân phối hỗ trợ để hoàn thiện hơn quy trình sản xuất theo hướng xanh, bền vững, đáp ứng các tiêu chí khắt khe hiện nay.

Người dân mua sắm nhộn nhịp tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt

Theo kế hoạch, chiến dịch năm nay hướng tới kết nối tối thiểu 1.000 nhà cung ứng trong hệ thống Saigon Co.op và các doanh nghiệp đang thực hành sản xuất xanh hoặc chuyển đổi xanh; xây dựng danh mục sản phẩm xanh theo từng nhóm ngành hàng; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu doanh nghiệp xanh và sản phẩm xanh phục vụ cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một điểm nhấn khác của Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026 là chương trình “Gia đình Việt – Đại sứ xanh”, diễn ra từ ngày 11-6 đến 1-7 tại gần 800 điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op trên cả nước. Hàng ngàn sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện môi trường cùng nhiều mặt hàng thiết yếu sẽ được áp dụng các chương trình ưu đãi, nhằm khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm có trách nhiệm hơn với môi trường và cộng đồng.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP: Hiện nay, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp xuất khẩu mà đang trở thành yêu cầu ngay tại thị trường nội địa. Điểm khác biệt của Tiêu dùng xanh 2026 là không dừng ở việc kể câu chuyện xanh hay truyền thông nhận thức, mà hướng tới tổ chức lại hành vi tiêu dùng ngay tại điểm bán, nơi quyết định cuối cùng của thị trường được hình thành. Chúng tôi mong muốn các giá trị ESG, sản xuất sạch hay phát triển bền vững không chỉ nằm trong báo cáo doanh nghiệp mà được người tiêu dùng nhận diện và lựa chọn bằng hành vi mua sắm cụ thể.

MAI HOA