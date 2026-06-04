Chiều 4-6: Giá vàng tiếp tục giảm

Chiều 4-6, giá vàng trong nước giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng, qua đó tiếp tục thu hẹp chênh lệch so với giá vàng thế giới.

Khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm trước, báo giá ở mức 153 triệu đồng/lượng mua vào và 156 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý và Doji giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, tổng cộng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 152,8-153 triệu đồng/lượng mua vào và 155,8-156 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.467,3 USD/ounce, tăng thêm 8 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 33 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 3-6.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13,7-13,9 triệu đồng/lượng, thu hẹp so với mức chênh 14,4-14,6 triệu đồng/lượng ghi nhận sáng nay.

Tin liên quan Sáng 4-6, giá vàng trong nước đi ngược giá vàng thế giới

NHUNG NGUYỄN