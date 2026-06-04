Chiều 4-6: Giá vàng tiếp tục giảm

Khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm trước, báo giá ở mức 153 triệu đồng/lượng mua vào và 156 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý và Doji giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, tổng cộng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 152,8-153 triệu đồng/lượng mua vào và 155,8-156 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.467,3 USD/ounce, tăng thêm 8 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng tăng gần 33 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 3-6.
Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 142,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13,7-13,9 triệu đồng/lượng, thu hẹp so với mức chênh 14,4-14,6 triệu đồng/lượng ghi nhận sáng nay.