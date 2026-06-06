Lâm Đồng: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 210 triệu đồng vào năm 2030

UBND tỉnh Lâm Đồng công bố điều chỉnh quy hoạch, sáng 6-6. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đặt ra các mục tiêu và đột phá chiến lược của tỉnh đến năm 2030, trong đó Lâm Đồng phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San trình bày tóm tắt điều chỉnh quy hoạch. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung vào 4 đột phá chiến lược chính bao gồm: Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đột phá về phát triển các cụm ngành và chuỗi giá trị kinh tế mũi nhọn, đột phá về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đặc thù và mô hình quản trị.

Họa đồ mục tiêu kinh tế đến năm 2030 tỉnh Lâm Đồng. Ảnh minh họa: AI

Đáng chú ý, về đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, tỉnh Lâm Đồng xác định phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng theo hướng hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng du lịch, dịch vụ logistics và cảng biển, nhất là các tuyến cao tốc và các trục kết nối liên vùng giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ và vùng Đông Nam bộ.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong phát triển các cụm ngành và chuỗi giá trị kinh tế mũi nhọn, Lâm Đồng tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh vượt trội như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, chuỗi công nghiệp bô-xít - alumin - luyện nhôm, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ logistics - cảng biển và du lịch chất lượng cao (văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng).

Khu vực Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng có lợi thế phát triển kinh tế biển, cảng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tỉnh cũng đặt ra các chỉ tiêu kinh tế cụ thể đến năm 2030 như: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 210 triệu đồng (tương đương 8.000 USD) và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt khoảng 30%.

Các nhà đầu tư dự hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này thể hiện quyết tâm của tỉnh trong đổi mới tư duy phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực, hướng tới mục tiêu xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại buổi công bố điều chỉnh quy hoạch tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Quy hoạch xác định mục tiêu phát triển cho giai đoạn trước mắt, mở ra tầm nhìn dài hạn cho tương lai, khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, tạo dựng những động lực phát triển mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Lâm Đồng được xác định với các mục tiêu chiến lược trở thành một tỉnh phát triển của cả nước, đóng vai trò là trung tâm phát triển năng động và bền vững của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Tỉnh hướng đến trình độ phát triển kinh tế cao, sở hữu cơ cấu kinh tế hiện đại và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Hệ thống kết cấu hạ tầng được phát triển đồng bộ, hiện đại và kết nối thông suốt theo các trục Bắc - Nam và Đông – Tây…

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ĐOÀN KIÊN