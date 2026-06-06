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Sáng 6-6, giá vàng giảm thêm 3 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng  6-6 lao dốc theo đà giảm mạnh của giá vàng thế giới.

Vào lúc 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý và Công ty SJC giảm 3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 146 - 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 - 150 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 6-6 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.327,8 USD/ounce, giảm 148 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 5-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,3 - 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có cú trượt dốc khi báo cáo việc làm của Mỹ khả quan hơn nhiều so với dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Dù giá dầu giảm, vàng vẫn mất gần 150 USD/ounce do lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng mạnh.

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NHUNG NGUYỄN

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Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC FedWatch Tool Kitco CME Trượt dốc SPDR Gold Trust Giá vàng Vàng miếng SJC

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