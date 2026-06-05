Thị trường chứng khoán ngày 5-6: Điểm tăng, giao dịch giảm

VN-Index chốt phiên cuối tuần tiếp tục tăng, nhưng số cổ phiếu giảm gấp đôi số cổ phiếu tăng.

Chứng khoán rơi vào trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 5-6 diễn ra khá ảm đạm. Dù vậy, VN-Index vẫn ghi nhận phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

Bộ ba VHM, VIC và VPL đồng loạt tăng giá, đóng góp khoảng 13 điểm cho VN-Index trong khi VN-Index chốt phiên chỉ tăng hơn 7 điểm. Ngoài ra, cổ phiếu VJC tăng trần cũng góp cho VN-Index thêm 1,5 điểm. Trong khi đó, phần lớn cổ phiếu còn lại chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa nhưng sắc đỏ vẫn nhiều hơn: BID giảm 1,52%, LPB giảm 1,72%, VND giảm 1,12%, SHS giảm 1,1%, HCM giảm 1,28%; STB, ACB, VPB, VCB, VIB, EIB, CTG, OCB, NAB, VCI… giảm gần 1%. một số cổ phiếu giữ được sắc xanh: SHB tăng 1,45%, TPB tăng 1,57%, BVB tăng 2,44%, MSB tăng 1,72%; TCB, VCK tăng gần 1%.

Nhóm bất động sản trừ cổ phiếu Vingroup tăng mạnh (VIC tăng 3,4%, VHM tăng 1,33%), còn lại phần lớn đều giảm: NVL giảm 2,17%, DIG giảm 1,15%, VPI giảm 1,99%, CEO giảm 2,52%, KBC giảm 1,67%, NLG giảm 1,16%...

Các nhóm cổ phiếu khác như công nghiệp, tiêu dùng, năng lượng... cũng chìm trong sắc đỏ.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,35 điểm (0,40%) lên 1.838,9 điểm với đến 203 mã giảm, 93 mã tăng và 64 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 11,07 điểm (3,63%) còn 293,79 điểm với 78 mã giảm, 46 mã tăng và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 13.800 tỷ đồng, giảm 8.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản khoảng 14.900 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, thấp hơn khoảng 40% so với mức bình quân của 20 phiên giao dịch gần nhất.

Điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 512 tỷ đồng trên sàn HOSE, sau chuỗi bán ròng 9 phiên trước đó. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VIC hơn 272 tỷ đồng, ACB hơn 255 tỷ đồng và FPT hơn 126 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN