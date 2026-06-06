Bùng nổ ứng dụng chứng khoán tích hợp trí tuệ nhân tạo

Theo Báo Nikkei Asia, làn sóng các ứng dụng chứng khoán tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới đang bùng nổ mạnh mẽ tại các trung tâm tài chính lớn của châu Á.

Tiger Brokers, một ứng dụng môi giới chứng khoán trực tuyến đang phổ biến ở châu Á (ẢNH: ACN NEWSWIRE)

Tại Trung Quốc, nền tảng môi giới chứng khoán bán lẻ hàng đầu East Money (có trụ sở tại Thượng Hải) đã triển khai một dịch vụ hoàn toàn mới, cho phép người dùng cá nhân tự tạo ra các chiến lược giao dịch định lượng bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua trợ lý ảo AI mà không cần bất kỳ kiến thức lập trình phức tạp nào.

Từ Hồng Công (Trung Quốc), Singapore cho đến Hàn Quốc, thay vì dành hàng giờ phân tích biểu đồ kỹ thuật, đọc báo cáo tài chính hay theo dõi tin tức một cách thủ công, các nhà đầu tư nhỏ lẻ thế hệ Gen Z (nhóm sinh từ năm 1997 đến 2012) và Millennials (nhóm sinh từ năm 1981 đến 1996) đang giao phó danh mục cho AI. AI giúp họ quét hàng triệu dữ liệu thô, phân tích xu hướng thị trường, đo lường tâm lý xã hội trên internet và thậm chí là đưa ra lệnh mua/bán tự động chỉ trong tích tắc.

Sự trỗi dậy của các “tài khoản giao dịch đại lý AI” đang làm mờ dần ranh giới giữa phân tích dữ liệu thuần túy và hoạt động tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. Công nghệ này mang lại lợi thế cực lớn về tốc độ, sự chuẩn xác và loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm tính, vốn là kẻ thù số một khiến các nhà đầu tư cá nhân dễ rơi vào bẫy tâm lý.

Sự tiện lợi và sức hút của AI là điều không thể phủ nhận, thế nhưng một cuộc thử nghiệm quy mô lớn có tên Alpha Arena được các tổ chức tài chính thực hiện cho thấy hiệu quả thực tế của công nghệ này vẫn còn khoảng cách lớn so với kỳ vọng. Các chuyên gia cấp nguồn vốn 10.000USD cho 8 mô hình AI thông minh hàng đầu hiện nay để tự động giao dịch các nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ. Kết quả, chỉ có vỏn vẹn 6 trên tổng số 32 lượt thử nghiệm mang lại tỷ suất lợi nhuận dương, trong khi nhiều mô hình khác thua lỗ hơn 50% trong 2 tuần.

Các chuyên gia từ Tập đoàn đầu tư quốc tế Sui Group Holdings (có trụ sở tại thành phố Wayzata, bang Minnesota, Mỹ) cảnh báo nếu không được huấn luyện chuyên sâu các công cụ AI phổ thông trên thị trường rất dễ đưa ra các khuyến nghị sai lệch hoặc có xu hướng sa đà vào các khoản đặt cược ngắn hạn đầy rủi ro.

Sự bùng nổ của giao dịch chứng khoán bằng AI ở quy mô bán lẻ cũng đang đẩy các cơ quan quản lý tài chính khắp châu Á vào thế khó. Khi hàng triệu thuật toán của các nhà đầu tư nhỏ lẻ cùng hoạt động dựa trên các mô hình tư duy và dữ liệu đầu vào tương tự nhau, nguy cơ “hiệu ứng bầy đàn kỹ thuật số” là rất lớn. Chỉ cần một biến động nhỏ hoặc một tín hiệu nhiễu từ thị trường, hàng loạt AI có thể đồng loạt kích hoạt lệnh bán tháo tự động, dẫn đến các đợt sụt giảm nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát.

Nikkei Asia dẫn nhận định của giới chuyên gia quốc tế cho rằng, trong cuộc chơi tài chính khốc liệt, tư duy nhạy bén, khả năng kiểm soát tâm lý và sự hiểu biết sâu sắc của chính con người mới là yếu tố quyết định sự sống còn của tài khoản đầu tư.

HẠNH CHI tổng hợp