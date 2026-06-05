Hoàn thiện khung pháp lý cho sàn giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức hội nghị “Sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường” năm 2026 với chủ đề “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra cơ hội lớn để thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới và nâng cao vị thế trong lĩnh vực công nghệ tài chính của khu vực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LƯU THỦY

Theo ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, UBCKNN đã tham mưu Bộ Tài chính xem xét hồ sơ cấp phép đối với các sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Đến nay, cơ quan quản lý đã ban hành các văn bản yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện điều kiện về công nghệ thông tin, an toàn thông tin cấp độ 4 và năng lực tài chính theo quy định. Tiến độ triển khai thị trường phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của từng doanh nghiệp, đặc biệt là khả năng đáp ứng yêu cầu về vốn tối thiểu và bảo đảm an ninh mạng.

Đại diện UBCKNN thông tin, trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và nghiên cứu triển khai thêm các sản phẩm tài chính mới như cho vay ký quỹ, cho vay tài sản mã hóa, sản phẩm phái sinh và giao dịch ngang hàng (P2P), góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính số.

Ở khía cạnh doanh nghiệp, ông Chris Chew, cố vấn cao cấp Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) nhận định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành thị trường tài sản mã hóa.

Do đó, việc cơ quan quản lý lựa chọn cách tiếp cận thận trọng là phù hợp bởi đây vẫn là lĩnh vực mới với nhiều yếu tố cần được kiểm chứng trong thực tiễn. Việc xây dựng hạ tầng thị trường không chỉ dừng lại ở hệ thống giao dịch mà còn cần hướng đến khả năng phát triển bền vững và quản trị rủi ro dài hạn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan cơ chế quản lý, lộ trình vận hành thị trường, quy trình giao dịch và các lưu ý đối với nhà đầu tư. Công tác phòng, chống rửa tiền cũng được xem là một trong những nội dung trọng tâm tại hội nghị.

Theo đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước, sự phát triển của các loại tài sản mới đòi hỏi các cơ chế giám sát hiệu quả, đặc biệt trong nhận diện khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ và hợp tác quốc tế.

LƯU THỦY