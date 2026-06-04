Tối 4-6, tại Hà Nội, Michelin Guide công bố danh sách tuyển chọn cơ sở ăn uống năm 2026 tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, với 11 nhà hàng đạt một sao Michelin.

11 nhà hàng tại Việt Nam được gắn sao Michelin 2026. Ảnh: THU HÀ

Danh sách Michelin Guide Việt Nam 2026 gồm 193 cơ sở ăn uống, trong đó có 11 nhà hàng đạt một sao Michelin, 72 cơ sở đạt giải Bib Gourmand (quán ăn ngon với giá hợp lý), 110 địa điểm được xếp hạng Michelin Selected và 3 nhà hàng đạt Sao Xanh Michelin dành cho mô hình phát triển bền vững.

Giải Đầu bếp trẻ xuất sắc (Young Chef Award). Ảnh: THU HÀ

Hai nhà hàng mới được trao một sao Michelin năm nay là ONVIT (Hà Nội) và Upstairs (TPHCM). ONVIT trở thành nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam nhận sao Michelin, nổi bật với thực đơn kết hợp giữa di sản ẩm thực Hàn Quốc và nguyên liệu cao cấp của Việt Nam. Trong khi đó, Upstairs gây ấn tượng với thực đơn tasting hiện đại lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Trung.

Một số nhà hàng nằm trong danh sách được xếp hạng Michelin Selected. Ảnh THU HÀ

Cùng với hai cái tên mới, danh sách nhà hàng một sao Michelin tại Việt Nam gồm: Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị, ONVIT (Hà Nội); Long Triều, Ănăn Saigon, Akuna, CieL, Coco Dining, Upstairs (TPHCM) và La Maison 1888 (Đà Nẵng).

Ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế của Michelin Guide nhận định, Việt Nam đang chuyển mình từ một điểm đến ẩm thực mới nổi trở thành quốc gia có bản sắc ẩm thực rõ nét và ngày càng tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới. Theo ông, thế hệ đầu bếp trẻ được đào tạo ở nước ngoài nhưng quay về khai thác nguyên liệu bản địa, ký ức quê hương và niềm tự hào dân tộc đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho ẩm thực Việt Nam.

Nhiều món ăn đặc biệt được các nhà hàng tại Việt Nam mang tới lễ vinh danh của Michelin. Ảnh: THU HÀ

Ở hạng mục Bib Gourmand, danh sách năm nay tăng lên 72 địa điểm, bổ sung thêm 11 cơ sở mới. Michelin Guide 2026 cũng ghi nhận Tales by Chapter (TPHCM) là thành viên mới của cộng đồng Sao Xanh Michelin nhờ mô hình nhà hàng thuần thực vật theo hướng không rác thải. Nhà hàng sử dụng nguyên liệu từ trang trại sinh thái, tái chế phụ phẩm thực phẩm và xây dựng chuỗi vận hành khép kín hướng tới phát triển bền vững.

Năm nay cũng đánh dấu cột mốc 100 năm kể từ khi Michelin Guide lần đầu trao sao cho các nhà hàng trên thế giới, đồng thời cho thấy vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực toàn cầu.

VĨNH XUÂN