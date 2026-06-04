TPHCM tiếp tục xem xét cấp sổ hồng cho 7 dự án nhà ở thương mại

Ngày 4-6, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 7 dự án.

Cụ thể, đối với dự án Khu Quy hoạch Văn Thánh Bắc, phường Thạnh Mỹ Tây do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận làm chủ đầu tư (CĐT), dự án có quy mô 164 căn nhà liên kế và 1 công viên cây xanh. Trong đó, UBND quận Bình Thạnh trước đây đã cấp sổ hồng đối với 69/164 căn nhà. Nay người mua nhà nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng đối với những căn nhà còn lại tại dự án. Với dự án này, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu CĐT phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định ranh đất điều chỉnh; đồng thời thực hiện bàn giao cơ sở hạ tầng và xác định nội dung liên quan đến thực hiện quỹ nhà ở xã hội.

Chung cư Cụm III-IV (Saigon Mia) – Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm (Hưng Thịnh) làm CĐT, dự án có 869 căn hộ chung cư; 95 căn, sàn thương mại dịch vụ. Sau khi nghe báo cáo của các thành viên trong tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại chung cư trước. Đối với những căn thương mại sẽ giải quyết sau khi CĐT thực hiện những nghĩa vụ liên quan.

Buổi họp gỡ vướng cấp sổ hồng của Tổ công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Tại Khu nhà ở Phước Long A – Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long do Công ty Cổ phần Địa ốc 10 làm CĐT. Dự án có quy mô 100 căn hộ chung cư Lô C, D; Chung cư 5 tầng Lô C có 50 căn hộ (đã cấp sổ hồng cho người mua 48 căn); Lô D có 50 căn hộ (đã cấp sổ hồng cho người mua 33 căn); 198 nền đất hiện nay đã xây dựng được 54 căn nhà liên kế. Tại buổi làm việc, CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho 19 căn hộ chung cư còn lại cho công ty và cấp sổ cho 54 căn nhà cho người mua. Tổ công tác cũng thống nhất xử lý giải quyết cấp sổ hồng theo đề nghị của CĐT.

Dự án Khu dân cư 13C, xã Bình Hưng do Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Bình làm CĐT có quy mô 481 căn nhà liên kế; 114 căn biệt thự và 4 block chung cư (674 căn hộ). Hiện dự án còn 99 căn nhà thấp tầng (nhà liên kế) chưa được cấp sổ hồng. Vướng mắc do công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vì chưa xác định được thời điểm tính giá đất. Với dự án này, tổ công tác yêu cầu CĐT thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho CĐT trước, sau đó cấp sổ hồng cho người mua.

Khu nhà ở thấp tầng, số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiên Niên Kỷ làm CĐT. Dự án có 62 căn biệt thự, CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án đối với 12 căn nhà còn lại. Đề nghị của CĐT được tổ công tác thống nhất giải quyết.

Chung cư Ngôi Sao, phường Đông Hòa do Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons làm CĐT, dự án có quy mô 1.002 căn hộ chung cư và đã được bàn giao cho người mua hơn 1 năm. Xét thấy dự án không bị vướng mắc về mặt pháp lý nên tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua.

Dự án khu nhà ở kinh doanh tại phường Bình Trưng, do Công ty Cổ phần Giao thông Thương mại Xây dựng Bảo Sơn làm CĐT có quy mô 425 căn hộ. Tại buổi làm việc, tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua. Đồng thời, yêu cầu CĐT có văn bản cam kết thực hiện một số nội dung như thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung; bàn giao cơ sở hạ tầng cho địa phương quản lý.

THANH HIỀN