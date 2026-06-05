TPHCM sẽ tái chế chất thải rắn xây dựng

Ngày 5-6, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM (SACA) tổ chức Hội thảo "Triển khai Đề án tái chế chất thải rắn xây dựng TPHCM giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045".

Các chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội thảo, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch SACA cho biết, TPHCM mỗi ngày phát sinh một lượng lớn chất thải xây dựng. Nếu nhìn theo cách truyền thống, đây là một gánh nặng về môi trường. Tuy nhiên, nếu nhìn bằng tư duy kinh tế tuần hoàn, đây là nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên.

Ông Đinh Hồng Kỳ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết thêm, TPHCM đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ với hàng loạt công trình được triển khai. Hoạt động xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và phá dỡ công trình phát sinh khối lượng lớn chất thải rắn xây dựng. Đây là thách thức đối với công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, nhưng cũng là nguồn tài nguyên thứ cấp có tiềm năng nếu được thu gom, tái sử dụng hiệu quả.

Theo ông Phạm Minh Mẫn đề nghị, đề án phải hướng tới mục tiêu xây dựng các cơ sở tái chế, đặc biệt là hình thành một hệ sinh thái quản lý chất thải xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ông Phạm Minh Mẫn trình bày nội dung đề án. Ảnh: THANH HIỀN

Tham dự hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá, việc tái chế chất thải rắn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, mỗi ngày, thành phố phát sinh khoảng 15.000 tấn chất thải rắn, gồm một lượng lớn chất thải rắn xây dựng.

Trong khi đó, thành phố đang đối mặt với áp lực thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng truyền thống. Vì thế, việc tái chế và tái sử dụng chất thải xây dựng cần được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm khai thác tài nguyên, bảo đảm nguồn vật liệu cho phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, đề án tập trung vào việc phát triển quy hoạch hệ thống các khu xử lý chất thải rắn phù hợp hơn và gắn với các nhà máy tái chế vật liệu xây dựng. Đặc biệt là xây dựng các cơ chế, chính sách để vật liệu xây dựng trở thành chất thải tái chế; đồng thời có cơ chế khuyến khích về tài chính trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu thụ sản phẩm.

THANH HIỀN