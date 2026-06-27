Thời điểm này, người trồng sâm Ngọc Linh tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang tất bật triển khai nhiều biện pháp bảo vệ quả, hạt sâm trước nguy cơ bị chuột và côn trùng phá hoại.

"Áo giáp" là các tấm lưới, vải được người dân dùng để bọc bảo vệ hạt sâm. Ảnh: HỮU PHÚC

Clip Làm "áo giáp" bảo vệ hạt sâm Ngọc Linh. Thực hiện: HỮU PHÚC

Tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, sâm Ngọc Linh được trồng nhiều tại khu vực núi Ngọc Linh và trở thành cây trồng chủ lực giúp nâng cao thu nhập cho người dân.

Khu vực trồng sâm nằm dưới tán rừng già. Ảnh: HỮU PHÚC

Hiện sâm Ngọc Linh bước vào mùa ra quả, hạt. Mỗi cây có thể cho từ vài hạt đến hàng chục hạt, tùy theo tuổi cây và điều kiện sinh trưởng. Mỗi hạt có giá khoảng 50.000 đồng. Đây cũng là giai đoạn người trồng sâm lo ngại nhất khi chuột núi, sóc và côn trùng thường xuyên cắn phá, làm hư hỏng hạt. Đặc biệt, chuột núi được gọi là "chuột quý tộc" rất thích ăn hạt sâm Ngọc Linh. Vì vậy, việc bảo vệ hạt sâm được người trồng đặc biệt chú trọng.

Cây sâm ra quả xanh. Ảnh: HỮU PHÚC

Nếu như trước đây, để bảo vệ hạt, người dân chủ yếu dùng lưới sắt bọc chùm quả thì nay đã chuyển sang sử dụng lưới hoặc khung nhựa nhẹ. Người trồng cắm một thanh sắt làm giá đỡ rồi phủ lưới bao quanh chùm quả. Những tấm lưới này được người trồng sâm ví như "áo giáp" bảo vệ hạt sâm khỏi chuột và côn trùng gây hại. Cách làm này còn giúp giữ hạt khi chín rụng, hạn chế thất lạc.

Quả sâm chín màu đỏ, đã đủ điều kiện thu hoạch. Ảnh: HỮU PHÚC

Những ngày này, người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đang tất bật lên rừng bọc hạt sâm. Nhiều luống sâm nổi bật với những tấm lưới màu bao quanh chùm quả, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa sâm kết hạt.

Dùng kềm cắt các thanh sắt để tạo khung giá đỡ. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc HTX Dược liệu Du lịch Forest Stay, cho biết, từ tháng 6 đến tháng 9 là thời điểm sâm ra hạt nên đơn vị tập trung triển khai nhiều biện pháp bảo vệ khỏi chuột và côn trùng gây hại. Đây cũng là giai đoạn quan trọng quyết định chất lượng nguồn giống và giá trị kinh tế của cây sâm Ngọc Linh.

Đầu ngọn thanh sắt sẽ kết lại thành khung để làm giá đỡ cho tấm lưới. Ảnh: HỮU PHÚC

Sau khi tạo giá đỡ, người dân sẽ bọc lưới lên. Ảnh: HỮU PHÚC

Người dân tất bật làm "áo giáp" bảo vệ hạt sâm. Ảnh: HỮU PHÚC

Một chùm hạt được bảo vệ. Ảnh: HỮU PHÚC

Quả chín được bảo vệ. Ảnh: HỮU PHÚC

Do chưa được bảo vệ, sâm bị chuột cắn. Ảnh: HỮU PHÚC

Sâm ra quả còn xanh. Ảnh: HỮU PHÚC

Cận cảnh quả sâm. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC