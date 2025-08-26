Thuế xuất khẩu đối với vàng trang sức và mỹ nghệ có thể giảm xuống 0%

Thuế suất xuất khẩu vàng trang sức dự kiến sẽ giảm từ 1% xuống 0%. Quy định mới được đề xuất có hiệu lực ngay kể từ ngày ký ban hành.

Quy định mới được cho là sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế tác, xuất khẩu vàng trang sức chất lượng cao

Bộ Tài chính vừa gửi đến Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Nghị định số 26/2023/NĐ-CP quy định về điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với vàng trang sức và mỹ nghệ.

Trước tình hình thực tiễn là thị trường vàng trong nước và quốc tế đang biến động, với giá vàng tăng cao và nhu cầu vàng trang sức giảm, trong khi nguồn nguyên liệu thô bị hạn chế, dự thảo sửa đổi nhằm mục tiêu chính giảm thuế suất xuất khẩu vàng trang sức từ 1% xuống 0%. Quy định mới được đề xuất có hiệu lực ngay kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc các mã 7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10 từ mức 1% xuống 0% thông qua việc sửa đổi Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Dự kiến, việc điều chỉnh thuế suất này sẽ làm giảm số thu ngân sách nhà nước khoảng 3,3 triệu USD/năm, mức tính toán này dựa trên kim ngạch xuất khẩu năm 2024.

Quy định mới được cho là sẽ khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức; đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế tác, xuất khẩu vàng trang sức chất lượng cao. Việc giảm thuế xuất khẩu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, từ đó tăng sức cạnh tranh của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào trong nước còn hạn chế và giá cả biến động tăng cao.

Mục tiêu chiến lược khác là thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng; góp phần vào việc khơi thông các nguồn lực từ vàng dự trữ trong dân để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị.

ANH PHƯƠNG