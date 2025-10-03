Chính trị

Tiếp cận các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày 3-10, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận - Cơ quan Đoàn Thanh niên thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10 và sinh hoạt chuyên đề quý 3, gắn với hoạt động về nguồn tại Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò.

3-10. 2.jpg
Các đại biểu dự sinh hoạt chuyên đề

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và Tượng đài Chiến thắng Láng Le và Khu truyền thống cách mạng Mậu Thân 1968, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý 3 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới” theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Theo chi bộ, việc triển khai Chỉ thị 50 là yêu cầu cấp thiết, nhằm xây dựng Chi bộ thực sự là tế bào, nền tảng vững chắc nhất của Đảng trong tình hình mới.

3-10. 4.jpg
Buổi sinh hoạt chuyên đề

Để thực hiện thành công Chỉ thị 50, chi bộ đề ra các giải pháp mang tính đột phá, tập trung 4 nhóm chính, đó là:

Siết chặt kỷ luật và nền nếp; mỗi đảng viên phải tự giác báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, góp ý xây dựng tổ chức; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ; duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 1 lần, nội dung chuyên đề phải thiết thực, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nhiệm vụ chuyên môn (tuyên giáo, dân vận, thanh niên).

3-10. 1.jpg
Các đại biểu tham quan Khu truyền thống cách mạng Mậu Thân 1968

Chi bộ cũng đề cao tự phê bình và phát huy dân chủ. Bí thư và Chi ủy phải lắng nghe, tôn trọng các ý kiến đóng góp, kiên quyết chống lại bệnh nể nang, né tránh. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trách nhiệm của cấp ủy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ...

