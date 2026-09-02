Tiếp nối mạch nguồn yêu nước

Lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc là nguồn cảm hứng sáng tạo vô biên của đời sống nghệ thuật Việt Nam. Từ những thế hệ nghệ sĩ đi trước đến lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay, mạch nguồn đó vẫn tuôn chảy và tiếp nối.

Hạnh phúc và biết ơn

Đã hơn một tuần từ khi Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 diễn ra tại TPHCM, nhưng những cảm xúc từ chương trình vẫn tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng. Với riêng ca sĩ Hòa Minzy, được thể hiện ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác) trước khán giả TPHCM là niềm vinh dự lớn.

Hòa Minzy thể hiện ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình trong Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 diễn ra tại TPHCM. ẢNH DO BTC CUNG CẤP

Câu chuyện về những anh hùng được lồng ghép với hoạt cảnh lấy cảm hứng từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ - người mẹ 9 lần tiễn con ra chiến trường - tạo nên khoảng lặng nghẹn ngào. Hòa Minzy vừa hát vừa khóc trong sự xúc động chân thành, biết ơn sâu sắc, góp phần truyền tải thông điệp về sự hy sinh, mất mát và giá trị hòa bình. Hàng chục ngàn khán giả trực tiếp có mặt tại chương trình, hàng triệu người theo dõi qua livestream cũng cùng hòa chung cảm xúc ấy.

Trong chương trình, khán giả rưng rưng theo dõi ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc Tự nguyện (Trương Quốc Khánh) và 3 diễn viên Hứa Vĩ Văn, Anh Thoại, Kiến Hưng hóa thân thành 3 chiến sĩ thuộc Tiểu đội 1 (Trung đội Ký Con, Trung đoàn Bình Giã) cùng đọc “Bức thư gửi đến mai sau” (di bút của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, viết tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trước khi hy sinh).

Chia sẻ cảm nhận về tiết mục này, Hứa Vĩ Văn nghẹn ngào với hai chữ “hạnh phúc” và “biết ơn”. Suốt một tháng trước chương trình, ngày nào anh cũng đọc bức thư để hiểu những điều mà thế hệ đi trước muốn gửi lại. Anh tự nhắc phải thể hiện tiết mục thật tốt, bởi bức thư không chỉ là lời của một người lính trước lúc hy sinh mà còn là thông điệp gửi đến thế hệ hôm nay.

Qua nhiều năm làm nghề, lòng tự hào dân tộc dần thấm vào hành trình nghệ thuật của NSƯT Hạnh Thúy. Chị cho biết, khi tham gia các chương trình nghệ thuật lớn như Rạng rỡ non sông Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) hay Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) đều mang đến cảm xúc thiêng liêng.

“Có những vai diễn dù rất nhỏ nhưng với tôi lại chất chứa tự hào và trân trọng. Vì thế, tôi luôn trăn trở làm sao để thể hiện nhân vật có cảm xúc và chân thật nhất”, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (đạo diễn Huỳnh Lập) một lần nữa minh chứng mạch nguồn yêu nước đang được tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Bộ phim không chỉ đặt ra câu hỏi về ý nghĩa đời người, mà còn tôn vinh những giá trị tốt đẹp.

Có người nói bộ phim may mắn ra mắt đúng thời điểm, nhưng đạo diễn Huỳnh Lập bày tỏ: “Nếu không phải năm nay thì là năm sau, hay những năm tới nữa. Tinh thần yêu nước không phải chỉ ở một thời điểm, mà theo suốt cả cuộc đời của người Việt Nam”.

Thời gian qua, tôi được đồng hành trong nhiều dự án âm nhạc cùng DTAP, Dương Quốc Hưng, Nhím V, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Võ Hạ Trâm, Quang Linh, Đức Phúc... Dù tuổi đời, tuổi nghề cách xa nhau, nhưng khi hòa lời ca, chúng tôi như một gia đình cùng hướng về Tổ quốc. Từng gắn bó nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, điều khiến tôi trân trọng ở các bạn trẻ là tình yêu đất nước được thể hiện qua góc nhìn mới mẻ, dễ cảm, dễ rung động. NSND THANH HOA

Nghệ sĩ trẻ kể chuyện lịch sử

Lớp nghệ sĩ hôm nay đang tìm cách kể lại những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại. Họ tiếp nhận giá trị cốt lõi và tìm ra cách kể để lịch sử, văn hóa trở nên gần gũi với công chúng. Lấy cảm hứng từ sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác Nỗi đau giữa hòa bình - ca khúc nhạc phim Mưa đỏ, do ca sĩ Hòa Minzy thể hiện.

Sự kết hợp của những nghệ sĩ trẻ đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và nhắc nhớ giá trị của hòa bình bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với công chúng. Trước đó, Hòa Minzy cũng ra mắt nhiều dự án, ca khúc tôn vinh văn hóa, di sản truyền thống, đặc biệt có Bắc Bling (hợp tác cùng NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry).

Góp phần đưa văn hóa, truyền thống thấm sâu vào lòng khán giả, ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi chọn cách thể hiện khác lạ. Cô vừa ra mắt album Dân chơi dân ca, dẫn dắt khán giả đi qua những vùng đất, không gian văn hóa đặc trưng của đất nước. Những chất liệu dân gian vừa kể về quê hương, lịch sử, ký ức, vừa là ngôn ngữ để nói về con người, tình yêu và tuổi trẻ.

Hay như ca sĩ Minh Sang với dự án Tuổi trẻ Việt Nam, mong muốn truyền cảm hứng sống và cống hiến đến người trẻ hôm nay. Đặc biệt, Minh Sang kết hợp với NSND Hữu Quốc và NSƯT Võ Minh Lâm mang hình thức “đọc hịch” cùng âm hưởng cải lương vào các tác phẩm, tạo nên sự sinh động gắn kết với nét đẹp văn hóa truyền thống.

Một sắc màu khác của đời sống nghệ thuật Việt Nam thời gian qua là những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ. NSND Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím V cùng hòa giọng trong MV Bầu trời Tổ quốc; ca sĩ Tùng Dương, rapper nhí Xệ Xệ và nhạc sĩ Phạm Tuyên thực hiện MV ca khúc Có Bác trong tim… Đặc biệt, nhóm DTAP vừa công bố album Made in Vietnam tái hiện diện mạo đất nước, văn hóa, lịch sử với sự tham gia của 25 giọng ca từ nhiều thế hệ, trong đó có NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Thanh Thúy...

Trước đó, DTAP cũng thực hiện dự án “Hành trình tự hào” lấy cảm hứng từ những đoàn văn công thời kháng chiến vượt Trường Sơn để phục vụ chiến sĩ, đồng bào.

Với diễn viên Gin Tuấn Kiệt (Nguyễn Tuấn Kiệt), việc được thủ vai ông Thời lúc trẻ trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã để lại trong anh những cảm xúc khó quên khi hóa thân thành một người chiến sĩ cách mạng giữa khói lửa chiến tranh. Đặc biệt, anh còn có cơ hội song ca ca khúc nhạc phim Thời thanh xuân cùng NSƯT Cao Minh (vai ông Thời hiện tại).

Hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ cùng hóa thân vào một nhân vật ở hai giai đoạn cuộc đời - từ những năm tháng chiến tranh đến thời bình, rồi gặp nhau trong âm nhạc. Sự kết hợp ấy trở thành một hình ảnh đẹp về sự tiếp nối ký ức của những năm tháng đã qua với hiện tại.

Từ điện ảnh đến âm nhạc, sân khấu…, tình yêu nước đang được biểu đạt bằng nhiều hình thức sinh động. Có nghệ sĩ chọn hát một ca khúc cách mạng đã đi cùng năm tháng. Có người hóa thân thành nhân vật lịch sử. Có người viết ca khúc mới, tôn vinh truyền thống bằng ngôn ngữ hiện đại.

Lại có người đưa hình ảnh, tinh thần Việt Nam vào MV, phim ảnh, âm nhạc… tạo ra tác phẩm chất lượng, đưa văn hóa Việt đến với công chúng quốc tế. Dù hình thức thể hiện khác nhau, điểm gặp gỡ nơi họ vẫn là ý thức về nơi mình thuộc về và trách nhiệm của người nghệ sĩ với cộng đồng, với cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay.

Người nghệ sĩ khi làm bất cứ tác phẩm nào về lịch sử đều phải bắt nguồn từ 3 điều quan trọng: lòng biết ơn, sự tự hào, và nhất là phải hiểu biết đúng đắn. Tôi mong nếu có điều kiện, các bạn nghệ sĩ trẻ hãy cố gắng tham gia thực hiện nhiều tác phẩm có giá trị lịch sử. Bởi khi đó các bạn có cơ hội tiếp xúc với những dữ liệu lịch sử. Chính các bạn sẽ có thêm ý niệm về những giá trị mà mình đang sở hữu: hòa bình, độc lập, tự do. NSƯT HẠNH THÚY

VĂN TUẤN - TIỂU TÂN