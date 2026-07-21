Gia Lai: Trao tiền bạn đọc hỗ trợ giúp anh Rơ Lan Auiu chạy thận

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Rơ Lan Auiu. Ảnh: HPH

Suốt 10 năm qua, anh Rơ Lan Auiu sống chung với căn bệnh suy thận và phải chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống. Những đợt điều trị kéo dài khiến sức khỏe anh ngày càng suy kiệt, mất hoàn toàn khả năng lao động. Vợ anh trở thành trụ cột của gia đình. Khi bệnh tình của chồng trở nặng, chị hầu như phải túc trực để chăm sóc và lo việc điều trị cho anh. Nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình dần cạn kiệt, trong khi chi phí chữa bệnh ngày càng lớn, khiến cuộc sống rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.

Ông Lê Đình Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bờ Ngoong, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ, số tiền hỗ trợ sẽ góp phần duy trì việc chữa bệnh cho anh Rơ Lan Auiu.

Tin liên quan Gia đình trẻ trông chờ sự cứu giúp

HỮU PHÚC