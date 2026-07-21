Nhịp cầu nhân ái

Gia Lai: Trao tiền bạn đọc hỗ trợ giúp anh Rơ Lan Auiu chạy thận

SGGPO

Sáng 21-7, Báo SGGP phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai, trao 13 triệu đồng bạn đọc báo hỗ trợ đợt 1 cho anh Rơ Lan Auiu (sinh năm 1994, trú xã Bờ Ngoong).

2aOboQlu7YtwFJEmTVMp96Btgvvy7dPInPZv8ei8.jpg
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Rơ Lan Auiu. Ảnh: HPH

Suốt 10 năm qua, anh Rơ Lan Auiu sống chung với căn bệnh suy thận và phải chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống. Những đợt điều trị kéo dài khiến sức khỏe anh ngày càng suy kiệt, mất hoàn toàn khả năng lao động. Vợ anh trở thành trụ cột của gia đình. Khi bệnh tình của chồng trở nặng, chị hầu như phải túc trực để chăm sóc và lo việc điều trị cho anh. Nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình dần cạn kiệt, trong khi chi phí chữa bệnh ngày càng lớn, khiến cuộc sống rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.

Ông Lê Đình Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bờ Ngoong, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ, số tiền hỗ trợ sẽ góp phần duy trì việc chữa bệnh cho anh Rơ Lan Auiu.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Suy thận Bờ Ngoong Gia Lai Ủy ban MTTQ Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn