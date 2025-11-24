Tiếp tục củng cố lòng tin, tình hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung lần thứ 13, với chủ đề "75 năm hữu nghị Việt - Trung: Xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc hơn".

Lễ khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung lần thứ 13, ngày 24-11

Diễn đàn xoay quanh các nhóm nội dung: 75 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; mô hình, quan điểm quản trị quốc gia; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và hợp tác giáo dục, khoa học - công nghệ.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho rằng, chủ đề của diễn đàn năm nay thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai nước chỉ có thể bền vững khi được nuôi dưỡng bởi tình cảm chân thành và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước; khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc đưa giao lưu, hợp tác nhân dân trở thành trụ cột vững chắc của quan hệ song phương.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao việc các tổ chức hữu nghị nhân dân của hai nước phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thiết thực trong thời gian qua, như Liên hoan Hữu nghị nhân dân, Liên hoan Nhân dân biên giới...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung lần thứ 13, ngày 24-11

Đặc biệt, qua 12 lần tổ chức, Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung đã trở thành kênh giao lưu quan trọng để hai bên trao đổi cởi mở, thẳng thắn, chân thành về quan hệ hai nước, gồm cả những vấn đề tồn tại, nhạy cảm, phức tạp, đồng thời đề xuất kiến nghị góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhấn mạnh diễn đàn có vai trò là một trong những hoạt động quan trọng của ngoại giao nhân dân hai nước, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đề nghị diễn đàn phát huy vai trò tập hợp đồng thuận, phát triển và đoàn kết thêm nhiều nhân sĩ hữu nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam; hướng tới khai thác nhiều lĩnh vực hợp tác mới, không ngừng mở rộng chiều sâu và chiều rộng của hợp tác thực chất và nâng cao hiệu quả hợp tác trên mọi phương diện.

Các đại biểu dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung lần thứ 13, ngày 24-11

Tại diễn đàn, các chuyên gia, học giả, nhân sĩ hữu nghị hai bên đã ôn lại tình hữu nghị sâu sắc, gắn bó keo sơn giữa hai nước; đi sâu trao đổi về những vấn đề thời đại, chia sẻ kinh nghiệm về sự phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước.

Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị các giải pháp tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong tình hình mới, nhất là các biện pháp để thúc đẩy củng cố lòng tin, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

MINH ANH