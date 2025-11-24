G20 tái lập trật tự đa phương

Ngày 22-11 (giờ địa phương), trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg (Nam Phi), các nhà lãnh đạo G20 đã phá vỡ thông lệ, nhất trí thông qua Tuyên bố chung của hội nghị mà không có Mỹ, nước đang tẩy chay sự kiện này do tranh chấp ngoại giao với nước chủ nhà.

Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác quốc tế Nam Phi Ronald Lamola gọi việc Tuyên bố được thông qua ngay trong ngày khai mạc là bước tiến thể hiện rõ nỗ lực tái khẳng định tinh thần hợp tác đa phương, nhất là trong bối cảnh nhiều cơ chế quốc tế thời gian qua chịu sức ép từ cạnh tranh chiến lược và các bất đồng khu vực. Nội dung của tuyên bố kêu gọi hòa bình ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, cũng như các biện pháp bảo vệ nguồn cung cấp khoáng sản thiết yếu trên toàn cầu.

Sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thu hút sự chú ý nhưng không làm lệch trọng tâm của tiến trình thảo luận. Việc Washington chỉ cử đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Nam Phi tham dự khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ gắn kết của Mỹ trong bối cảnh nước này sẽ giữ chức chủ tịch G20 vào năm 2026.

Ông Lamola cho biết, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa sẽ không trao lại chức Chủ tịch G20 tiếp theo cho một đại diện Đại sứ quán Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh. Bộ trưởng Lamola khẳng định việc bàn giao chức chủ tịch vẫn có thể diễn ra thuận lợi ở cấp độ phù hợp. Mỗi thành viên G20 đều có quyền tự quyết về hình thức đại diện và quá trình chuyển giao có thể được thực hiện qua các kênh chính phủ tương ứng, không gây gián đoạn cho hoạt động chung của khối.

VIỆT LÊ