Các đại biểu tham dự chương trình “Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ”

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chương trình diễn ra với các hoạt động: giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian hai nước; các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực Việt Nam, Hoa Kỳ; các thành tựu trong quan hệ đối ngoại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper cho biết, chương trình minh chứng cho sự phát triển, sự năng động và quan hệ đối tác của Hoa Kỳ - Việt Nam. Sự kiện cũng tôn vinh lòng dũng cảm của các cá nhân hai nước đã vượt qua những tồn tại sau chiến tranh, xây dựng lại lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mở rộng quan hệ song phương lên những tầm cao mới.

Theo thông tin từ Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào ngày 12-7-1995. Hiện, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 250 lần so với thời điểm bình thường hóa, đạt hơn 132 tỷ USD trong năm 2024. Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng nhanh. Các tập đoàn lớn như: Google, Microsoft, Apple, Amazon, Intel, Meta, Nike, Visa, Coca Cola, Marriott... là những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.

Đông đảo người dân, du khách tham dự chương trình “Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ”

Trong lĩnh vực chính trị - an ninh, hai nước tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn cấp cao, triển khai các cơ chế đối thoại và phối hợp xử lý những vấn đề khu vực, toàn cầu; trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ các sáng kiến trong ASEAN, hợp tác Mê Công.

Việt Nam hiện là nước ASEAN có số lượng du học sinh tại Hoa Kỳ cao nhất, với gần 30.000 học sinh, sinh viên. Đồng thời, nhiều trường đại học của Hoa Kỳ đã và đang triển khai các chương trình nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam.

MINH ANH