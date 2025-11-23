Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM lần thứ I

Các đại biểu tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: THỤY VŨ

Trước khi bắt đầu đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM, Thường trực VIFA tổ chức phát động đại biểu và khách mời đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Phó Chủ tịch VIFA Hồ Thị Trinh Anh đọc báo cáo tổng kết. Ảnh: THỤY VŨ

Thay mặt Ban Chấp hành VIFA, bà Hồ Thị Trinh Anh, Phó Chủ tịch VIFA đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030. Theo báo cáo, sau gần 35 năm hoạt động, VIFA đã mở rộng mạng lưới, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân Việt – Ấn tại khu vực phía Nam.

Trong 5 năm qua, VIFA ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Ấn Độ thường niên được duy trì; VIFA tham gia tất cả sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ và Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) tổ chức, nổi bật là Ngày Quốc tế Yoga thu hút hàng ngàn người tham dự...

VIFA cũng đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè Ấn Độ thông qua các chuyến thăm Cần Giờ, Đồng Tháp, Bảo tàng Hồ Chí Minh… Nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng được triển khai trong đại dịch Covid-19, như vận động INCHAM tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho các địa phương và cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ấn Độ, VIFA tổ chức triển lãm, hội thảo quốc tế và nhiều chương trình văn hóa quy mô lớn. Mạng lưới đã phát triển lên 12 chi hội cơ sở.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, VIFA xác định thời cơ lớn từ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ, đồng thời đối mặt thách thức về nhân sự và yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nhằm tiếp tục nâng tầm đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ VIFA nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội

Đại hội đã bầu 47 thành viên tham gia Ban Chấp hành, gồm 19 ủy viên Ban Thường vụ (trong đó có 1 Chủ tịch, 7 Phó Chủ tịch và 11 ủy viên). Ông Huỳnh Thành Lập tái đắc cử Chủ tịch VIFA nhiệm kỳ 2025-2030.

THỤY VŨ