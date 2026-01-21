Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các cơ quan, tổ chức

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày tham luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đồng chí, chỉ trong một thời gian rất ngắn, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã hoàn thành vượt các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII (một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) đề ra đến năm 2030. Đây là bước ngoặt quan trọng, là hình mẫu về triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong tình hình mới.

Sau hơn 1 năm thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là giai đoạn nước rút trong 6 tháng (từ tháng 7-2025 đến nay), có thể khẳng định, đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao; uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao; các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, ổn định, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Một trong những bài học kinh nghiệm được Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ ra, đó là có sự thống nhất trong nhận thức và hành động; đoàn kết cao trong hệ thống chính trị, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống; công tác tổ chức triển khai được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất, có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo; triển khai từ trên xuống, Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng; không chủ quan, nóng vội, nhưng cũng không cầu toàn, với quan điểm “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, kịp thời chuyển đổi trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”…

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các dự thảo văn kiện Đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính đạt được những kết quả bước đầu. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới hết sức quan trọng. Để bộ máy thực sự vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, ổn định theo yêu cầu của Trung ương, cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương theo hướng nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong của các cơ quan, tổ chức; số hóa tài liệu, quản lý và sử dụng trụ sở, tài sản sau sắp xếp phù hợp với thực tiễn, tránh lãng phí.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, cần hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát huy người có tài năng; rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm và giao biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức giai đoạn 2026 - 2031.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo văn kiện Đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Một số kết quả thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy: - Giảm 29 tỉnh, thành phố (từ 63 còn 34); không tổ chức mô hình cấp huyện (giảm gần 700 huyện, quận); điều chỉnh, sáp nhập từ hơn 10.000 xã xuống còn 3.321 xã, phường (giảm khoảng 6.700 xã, phường); giảm 710 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và 344 cơ quan tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh… - Tinh giản gần 150.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua chính sách hỗ trợ vượt trội.

PHAN THẢO - ANH THƯ