Tìm phương án bố trí bãi giữ xe tại Đường sách TPHCM

Liên quan đến bãi giữ xe tại Đường sách TPHCM, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, các đơn vị quản lý cho biết, đang phối hợp tìm giải pháp hài hòa, vừa đáp ứng nhu cầu người dân, vừa đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị khu vực trung tâm.

Chiều 9-4, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đơn vị đã ghi nhận các kiến nghị liên quan đến việc tổ chức bãi giữ xe phục vụ Đường sách. Sở cũng thời đang phối hợp với Sở VH-TT TPHCM cùng địa phương để có phương án xử lý.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM thông tin tại họp báo

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Đường sách TPHCM thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhu cầu bố trí bãi giữ xe là chính đáng. Tuy nhiên, việc sử dụng vỉa hè tại khu vực trung tâm cần được cân nhắc kỹ, đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự giao thông, mỹ quan đô thị và các công trình công cộng.

Trong khi đó, ông Lê Nguyễn Việt Nam, Quyền Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị, UBND phường Sài Gòn, cũng cho biết, việc tổ chức giữ xe tại đây sẽ gây áp lực lớn lên hạ tầng và không gian công cộng.

Khu vực này còn nằm trước công trình tranh bích họa “Việt Nam tươi đẹp”, thu hút đông người đến tham quan, chụp ảnh. Việc bố trí bãi giữ xe tại đây có thể ảnh hưởng đến mỹ quan, thu hẹp không gian đi bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, phường không chủ trương chấm dứt hoạt động giữ xe, mà đề xuất rà soát, bố trí lại vị trí phù hợp hơn.

Điểm để xe tại khu vực Đường sách TPHCM

Còn ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM, cho biết, hai bãi giữ xe trên vỉa hè đường Công Xã Paris và Hai Bà Trưng đã tồn tại hơn 10 năm, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của đường sách. Nhu cầu gửi xe tại đây rất lớn. Các điểm giữ xe thay thế như khu vực tòa nhà Viễn thông TPHCM thường xuyên quá tải, không đáp ứng được nhu cầu.

Nếu không có chỗ gửi xe thuận tiện, người dân sẽ khó tiếp cận đường sách, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của đường sách. Do đó, ông kiến nghị tiếp tục duy trì các bãi giữ xe hiện hữu. "Thực tế, việc bố trí giữ xe hiện nay vẫn đảm bảo lối đi bộ rộng trên 2,5m, không gây cản trở giao thông hay ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách", ông Lê Hoàng phân tích.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, Đường sách TPHCM là không gian văn hóa đặc trưng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển văn hóa đọc và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Để Đường sách hoạt động hiệu quả, cần đảm bảo các điều kiện hạ tầng đi kèm, trong đó có bãi giữ xe phục vụ bạn đọc. Tuy nhiên, việc tổ chức phải tuân thủ quy định, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng đề xuất có giải pháp tổng thể, lâu dài, tạo thuận lợi cho người dân và phù hợp với định hướng quản lý đô thị của thành phố. Sắp tới, các đơn vị sẽ có cuộc họp để thống nhất phương án tối ưu nhất cho việc giữ xe tại khu vực Đường sách TPHCM.

THU HƯỜNG