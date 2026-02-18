Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Quán, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Bác sĩ Lưu Thiện Đề, sinh năm 1942, tại xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), nguyên Công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 08 giờ 20 phút, ngày 15-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Nhà tang Lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - số 336 đường Trần Phú, phường An Đông, TPHCM.

Lễ viếng lúc: 8 giờ, ngày 19-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 10 giờ 30 phút, ngày 20-2-2026

An táng tại Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông, TPHCM).