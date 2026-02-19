Xã hội

Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Hữu Bản, sinh năm 1945, tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Đơn Dương thuộc Liên hiệp Cà phê Lâm Đồng, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 2 giờ 22 phút, ngày 18-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Số 130/5 Đường 339, khu phố 30, phường Phước Long, TPHCM

Lễ viếng lúc : 15 giờ, ngày 18-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 7 giờ 30 phút, ngày 20-2-2026

Hỏa táng tại Hòa Lạc Viên - Nghĩa Trang SaLa Garden - Long Thành, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

