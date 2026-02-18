Xã hội

Tin buồn

Tin buồn

SGGPO

Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chợ Lớn, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Dương Văn Thông, sinh năm 1933, tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), nguyên Phó Giám đốc Công ty Kho bãi, Sở Nhà đất TPHCM, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 11 giờ 40 phút, ngày 16-2-2026.

Linh cửu quàn tại: số 458 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 07 giờ, ngày 17-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 17 giờ, ngày 18-2-2026

Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.

Từ khóa

Dương Văn Thông từ trần tin buồn

