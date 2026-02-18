Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Hội, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Phạm Thị Gái, sinh năm 1937, tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (nay là phường An Biên, thành phố Hải Phòng), nguyên Phó phòng Quản lý Hành chính Công ty Khai thác Dịch vụ Thủy sản Chiến Thắng, TPHCM, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 20 giờ 50 phút, ngày 16-2-2026.

Linh cửu quàn tại: 78/25 Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 12 giờ 30 phút, ngày 17-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 16 giờ, ngày 19-2-2026

Hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước, xã Hưng Long, TPHCM.