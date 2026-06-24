Tín dụng 5 tháng năm 2026 tại TPHCM đạt gần 5,48 triệu tỷ đồng

Trong khi đó, tổng huy động vốn tại TPHCM cũng đạt gần 5,48 triệu tỷ đồng, tăng 4,02% so với năm 2025.

Tín dụng 5 tháng tại TPHCM đạt 5,48 triệu tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ngày 24-6, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM và TP Đồng Nai) cho biết, tính đến cuối tháng 5-2026, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Khu vực 2 đạt gần 6,12 triệu tỷ đồng. Trong đó, TPHCM chiếm gần 5,478 triệu tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt gần 1,37 triệu tỷ đồng, cho thấy dòng vốn đang thẩm thấu tốt vào khu vực sản xuất kinh doanh trọng yếu.

Trong khi đó, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng đạt hơn 5,98 triệu tỷ đồng, riêng TPHCM chiếm gần 5,474 triệu tỷ đồng.

Theo ông Lệnh, dù tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm 2026 cao hơn huy động nhưng huy động vốn trên địa bàn khu vực 2 duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực và tăng liên tục trong 3 tháng gần đây. Cụ thể, tháng 3 tăng 1,44%, tháng 4 tăng 1,28% và tháng 5 tăng 1,57% - tháng có tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm. Cơ cấu tiền gửi bằng VND chiếm 90,1% trong tổng huy động vốn, đạt hơn 5,3 triệu tỷ đồng.

Kết quả tích cực này đến từ môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, kinh tế vĩ mô ổn định và niềm tin của người dân vào hệ thống chính sách. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa tiện ích sản phẩm tiền gửi góp phần thu hút được tiền của người dân.

Ông Lệnh cho biết, dòng vốn huy động tăng trưởng ổn định là cơ sở để các tổ chức tín dụng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt, các động thái điều chỉnh chính sách gần đây từ Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng phát huy tác dụng rõ rệt.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vừa nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%, giúp các ngân hàng chủ động điều tiết cung vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân dài hơi cho đổi mới công nghệ, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh theo định hướng của Chính phủ. Cùng với đó, việc sửa đổi cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) giúp các tổ chức tín dụng quản trị thanh khoản linh hoạt hơn, bảo đảm cân đối kỳ hạn và lãi suất hợp lý.

“Những dư địa chính sách này được kỳ vọng giúp ngành ngân hàng tối ưu hóa cấu trúc kỳ hạn, gia tăng năng lực cung ứng vốn và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong những tháng còn lại của năm 2026”, ông Lệnh cho hay.

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NHUNG NGUYỄN